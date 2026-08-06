Araçatuba receberá, no dia 22 de agosto, a partir das 19h, a 58ª edição do Bon Odori da Noroeste, considerado o maior festival do gênero no Estado de São Paulo. O evento será realizado no UniSALESIANO, reunindo cultura, gastronomia, música, dança e ações solidárias em uma noite dedicada à valorização das tradições japonesas.

Organizado pela Federação das Associações Culturais Nipo-Brasileiras da Noroeste, em parceria com a Associação Cultural Nipo-Brasileira de Araçatuba, o festival também celebra importantes marcos históricos da comunidade nipo-brasileira.

Nesta edição, serão comemorados os 131 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão, os 118 anos da imigração japonesa no Brasil, os 67 anos da Federação das Associações Culturais Nipo-Brasileiras da Noroeste e os 98 anos da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Araçatuba.