Araçatuba receberá, no dia 22 de agosto, a partir das 19h, a 58ª edição do Bon Odori da Noroeste, considerado o maior festival do gênero no Estado de São Paulo. O evento será realizado no UniSALESIANO, reunindo cultura, gastronomia, música, dança e ações solidárias em uma noite dedicada à valorização das tradições japonesas.
Organizado pela Federação das Associações Culturais Nipo-Brasileiras da Noroeste, em parceria com a Associação Cultural Nipo-Brasileira de Araçatuba, o festival também celebra importantes marcos históricos da comunidade nipo-brasileira.
Nesta edição, serão comemorados os 131 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão, os 118 anos da imigração japonesa no Brasil, os 67 anos da Federação das Associações Culturais Nipo-Brasileiras da Noroeste e os 98 anos da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Araçatuba.
O público poderá acompanhar apresentações culturais, música, danças típicas e o tradicional Bon Odori, além de aproveitar uma ampla praça de alimentação com pratos da culinária japonesa, como yakissoba, udon, obentô, makizushi, takoyaki, manju, dorayaki, bubble soda, corn dog, espetinhos, pastéis e outras opções.
A entrada será solidária. Para participar, basta doar 1 quilo de alimento não perecível ou 1 litro de leite. As doações serão destinadas ao Projeto Social do UniSALESIANO e ao Fundo Social de Solidariedade de Araçatuba.
A organização também informa que as mesas são limitadas e recomenda que os interessados façam a reserva antecipadamente pelo telefone (18) 3623-1634.
O evento conta com apoio da Prefeitura de Araçatuba, do UniSALESIANO e da Fundação Kunito Miyasaka e promete reunir famílias de toda a região em uma grande celebração da cultura japonesa, da amizade e da solidariedade.
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