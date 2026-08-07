Uma casa abandonada na rua Tiradentes, em uma das regiões mais centrais de Araçatuba, tem gerado preocupação entre moradores devido ao mato alto e à falta de manutenção da piscina do imóvel. Segundo relatos encaminhados à Folha da Região, a situação se agravou nos últimos dois anos e estaria contribuindo para o aumento da quantidade de pernilongos na vizinhança.

De acordo com moradores, o imóvel está sem cuidados regulares há cerca de dois anos. Antes disso, equipes realizavam a limpeza periódica da área externa. Atualmente, além do mato alto, a piscina apresenta água esverdeada e sem tratamento.

A situação preocupa não apenas pelo incômodo causado pelos insetos, mas também pelo risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Vizinhos relatam transtornos