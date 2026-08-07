Uma casa abandonada na rua Tiradentes, em uma das regiões mais centrais de Araçatuba, tem gerado preocupação entre moradores devido ao mato alto e à falta de manutenção da piscina do imóvel. Segundo relatos encaminhados à Folha da Região, a situação se agravou nos últimos dois anos e estaria contribuindo para o aumento da quantidade de pernilongos na vizinhança.
De acordo com moradores, o imóvel está sem cuidados regulares há cerca de dois anos. Antes disso, equipes realizavam a limpeza periódica da área externa. Atualmente, além do mato alto, a piscina apresenta água esverdeada e sem tratamento.
A situação preocupa não apenas pelo incômodo causado pelos insetos, mas também pelo risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.
Vizinhos relatam transtornos
Um prédio localizado ao lado do imóvel também estaria sendo afetado. Segundo moradores, a presença constante de pernilongos tem obrigado muitas pessoas a manter as janelas fechadas durante grande parte do dia.
Os relatos apontam que os insetos estariam se proliferando na área da residência abandonada, especialmente em razão da vegetação alta e da água acumulada na piscina.
Prefeitura promete providências
Ainda segundo os moradores, ao menos duas denúncias já foram registradas junto aos órgãos competentes solicitando providências.
Procurada pela Folha da Região, a Prefeitura de Araçatuba informou que o Setor de Fiscalização já tem conhecimento da situação.
Em nota, a administração municipal afirmou que o proprietário será intimado a realizar a limpeza do terreno e a regularização da calçada, conforme previsto na legislação municipal.
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