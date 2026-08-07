Confira os sepultamentos programados para esta sexta-feira (7) em Araçatuba, Birigui e cidades da região, com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros das funerárias, dos serviços funerários e dos cemitérios da região.
CLEMENTINA VEGRO DE MELLO – Araçatuba
Idade: 90 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida da Saudade
Data e horário do velório: 07/08/2026, às 10h
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade – Araçatuba
Horário previsto para o sepultamento: 07/08/2026, às 10h
LUIZ GROTO – Araçatuba
Idade: 76 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 07/08/2026, às 12h
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz – Araçatuba
Horário previsto para o sepultamento: 07/08/2026, às 17h
DAVI LUCAS BENTO LOPES SILVA – Piacatu
Idade: 10 anos
Local do velório: Velório Municipal de Piacatu
Data e horário do velório: 06/08/2026, às 16h30
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Piacatu
Horário previsto para o sepultamento: 07/08/2026, às 14h.
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