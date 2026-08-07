A região de Araçatuba está entre as áreas do estado de São Paulo que permanecem em alerta para ventos fortes devido aos efeitos de um ciclone extratropical que avança pelo Sul do Brasil. De acordo com a Defesa Civil, o fenômeno deve provocar rajadas intensas, além de chuva e possibilidade de descargas elétricas.

Embora o maior impacto esteja previsto para regiões classificadas em alerta vermelho, Araçatuba integra a faixa de alerta laranja, que representa risco elevado para ocorrência de ventos capazes de provocar quedas de árvores, danos em estruturas e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

A previsão indica que a intensidade dos ventos aumenta entre quinta (6) e sexta-feira (7), podendo atingir picos expressivos em diversas regiões paulistas. A tendência é que o sistema perca força gradualmente ao longo do sábado (8).