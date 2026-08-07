A região de Araçatuba está entre as áreas do estado de São Paulo que permanecem em alerta para ventos fortes devido aos efeitos de um ciclone extratropical que avança pelo Sul do Brasil. De acordo com a Defesa Civil, o fenômeno deve provocar rajadas intensas, além de chuva e possibilidade de descargas elétricas.
Embora o maior impacto esteja previsto para regiões classificadas em alerta vermelho, Araçatuba integra a faixa de alerta laranja, que representa risco elevado para ocorrência de ventos capazes de provocar quedas de árvores, danos em estruturas e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
A previsão indica que a intensidade dos ventos aumenta entre quinta (6) e sexta-feira (7), podendo atingir picos expressivos em diversas regiões paulistas. A tendência é que o sistema perca força gradualmente ao longo do sábado (8).
Alerta vermelho (risco muito alto) do estado:
Marília;
Bauru;
Itapeva;
Registro;
Sorocaba;
Campinas;
Santos;
Vale do Paraíba e Litoral Norte;
Região Metropolitana.
Alerta laranja (risco alto) do estado:
Araçatuba;
Araraquara;
Barretos;
Franca;
Presidente Prudente;
Ribeirão Preto;
São José do Rio Preto.
Segundo meteorologistas da Defesa Civil, o ciclone passou por um processo de rápida intensificação da pressão atmosférica, característica conhecida como "ciclone bomba", o que favorece ventos mais intensos do que os registrados em sistemas convencionais.
Diante das condições previstas, a orientação é que moradores reforcem a fixação de objetos em quintais, sacadas e varandas, além de verificarem o estado de telhados e coberturas.
Durante a ventania, a recomendação é evitar permanecer debaixo de árvores, manter distância de fios elétricos caídos e reduzir a velocidade ao dirigir, principalmente em rodovias e áreas abertas. Também é indicado suspender atividades em locais elevados até que as condições climáticas melhorem.
Após a passagem do fenômeno, caso haja danos estruturais, a população deve evitar subir em telhados para reparos sem equipamentos de segurança e acionar os órgãos responsáveis em situações de emergência.
A Defesa Civil disponibiliza alertas gratuitos por SMS. Basta enviar o CEP para o número 40199. Em casos de emergência, os contatos são 199 para a Defesa Civil e 193 para o Corpo de Bombeiros.
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