Motoristas que circulam por Araçatuba devem ficar atentos às alterações no trânsito entre sexta-feira (7) e domingo (9). A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informou que diversas vias terão interdições temporárias para garantir a segurança durante eventos comunitários, religiosos, beneficentes e uma cavalgada.

As equipes da pasta estarão nos locais para orientar o tráfego e realizar a sinalização necessária. A recomendação é que os condutores respeitem as indicações e, sempre que possível, optem por trajetos alternativos para evitar congestionamentos.

Na sexta-feira (7), a Rua Estados Unidos, no cruzamento com a Rua Dr. José Domingos de Almeida, no Jardim América, ficará interditada das 17h às 23h para um evento comunitário. No mesmo horário, entre 18h e 23h, haverá bloqueio na Rua Firmino Marques de Brito, altura do número 144, no Jardim Etemp.