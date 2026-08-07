Motoristas que circulam por Araçatuba devem ficar atentos às alterações no trânsito entre sexta-feira (7) e domingo (9). A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informou que diversas vias terão interdições temporárias para garantir a segurança durante eventos comunitários, religiosos, beneficentes e uma cavalgada.
As equipes da pasta estarão nos locais para orientar o tráfego e realizar a sinalização necessária. A recomendação é que os condutores respeitem as indicações e, sempre que possível, optem por trajetos alternativos para evitar congestionamentos.
Na sexta-feira (7), a Rua Estados Unidos, no cruzamento com a Rua Dr. José Domingos de Almeida, no Jardim América, ficará interditada das 17h às 23h para um evento comunitário. No mesmo horário, entre 18h e 23h, haverá bloqueio na Rua Firmino Marques de Brito, altura do número 144, no Jardim Etemp.
No sábado (8), as interdições começam às 6h nas proximidades do Clube do Ipê, no bairro Nova Iorque, onde será realizado um evento beneficente. Também a partir desse horário haverá bloqueios nos cruzamentos das ruas Mato Grosso com Floriano Peixoto e Tiradentes com São Paulo, devido às atividades do Cerco de Jericó e da quermesse.
Durante a tarde, das 15h às 20h, o trânsito será interrompido na Praça dos Escoteiros, entre as ruas Gandhi e Miguel Caputti, para a realização da Feira dos Escoteiros. À noite, das 19h às 23h, a Rua Aprígio Cardoso, na altura do número 175, no bairro Manoel Pires, também será fechada para um evento comunitário.
Já no domingo (9), uma cavalgada partirá às 9h do Centro Comunitário Nossa Senhora Aparecida em direção ao bairro Água Branca I. Durante o percurso, poderão ocorrer interrupções momentâneas no trânsito, acompanhadas por agentes de Mobilidade Urbana para garantir a segurança de participantes, motoristas e pedestres.
Segundo a secretaria, as medidas têm caráter preventivo e visam manter a organização do tráfego durante a programação prevista para o fim de semana.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.