Uma mulher de 36 anos foi conduzida à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba na quinta-feira (6), após se envolver em uma confusão em um supermercado no Jardim Planalto. A Polícia Civil registrou a ocorrência como lesão corporal e ameaça.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 7h15. No local, o gerente administrativo do supermercado relatou que um homem havia comparecido ao estabelecimento acompanhado da mulher e afirmou ter sido abordado por ela. Sensibilizado com a história contada, ele decidiu comprar uma cesta básica no valor de R$ 149.
Como não havia cestas prontas para entrega, funcionários iniciaram a montagem dos produtos. Nesse intervalo, o homem deixou o local. Ao perceber sua saída, a mulher passou a reclamar de forma exaltada, afirmando que não queria uma cesta básica, mas sim dinheiro.
Ainda conforme o registro policial, ela passou a ofender funcionários e pessoas presentes, proferindo frases ofensivas contra evangélicos. Em seguida, aproximou-se do gerente exigindo dinheiro. Diante da negativa, pegou produtos das bancas de frutas e começou a consumi-los sem autorização.
Quando foi advertida de que os alimentos eram destinados à venda, a mulher teria sacado duas chaves de fenda e avançado em direção ao gerente. Temendo ser agredido, ele pegou uma barra de ferro para se defender. Antes que houvesse o confronto, funcionários conseguiram desarmar a suspeita e a retiraram do interior do mercado.
Já do lado de fora, a mulher continuou promovendo tumulto e ofendendo funcionários. Nesse momento, uma confeiteira que trabalha no estabelecimento foi até a entrada do comércio, ocasião em que a suspeita teria avançado contra ela, iniciando uma luta corporal. As duas caíram no chão e entraram em vias de fato.
A Polícia Militar foi novamente acionada e encontrou a situação controlada. Conforme o boletim, a mulher ainda teria afirmado que, após ser liberada, retornaria ao supermercado para "quebrar tudo" e agredir os funcionários.
A confeiteira apresentava diversas lesões aparentes no rosto, incluindo arranhões e escoriações com vestígios de sangue. Ela foi encaminhada para exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).
As duas chaves de fenda utilizadas pela suspeita foram apreendidas pela Polícia Civil. De acordo com o supermercado, o tumulto comprometeu as atividades do setor de produção e comercialização de marmitas, causando prejuízo estimado em aproximadamente R$ 1,2 mil. A investigada foi ouvida e liberada. O caso será investigado pela Polícia Civil.
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