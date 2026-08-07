Uma mulher de 36 anos foi conduzida à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba na quinta-feira (6), após se envolver em uma confusão em um supermercado no Jardim Planalto. A Polícia Civil registrou a ocorrência como lesão corporal e ameaça.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 7h15. No local, o gerente administrativo do supermercado relatou que um homem havia comparecido ao estabelecimento acompanhado da mulher e afirmou ter sido abordado por ela. Sensibilizado com a história contada, ele decidiu comprar uma cesta básica no valor de R$ 149.

Como não havia cestas prontas para entrega, funcionários iniciaram a montagem dos produtos. Nesse intervalo, o homem deixou o local. Ao perceber sua saída, a mulher passou a reclamar de forma exaltada, afirmando que não queria uma cesta básica, mas sim dinheiro.