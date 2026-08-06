Um homem em surto psicológico mobilizou equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, GATE e serviços de resgate durante quase oito horas nesta quarta-feira (5), no bairro São Vicente, em Araçatuba. A ocorrência foi encerrada quando ele aceitou deixar o telhado de uma residência após uma longa negociação.
Segundo informações, o homem apresentava sinais de instabilidade emocional. Pela manhã, por volta das 10h, ele subiu no telhado de imóveis do bairro e passou a circular pelas coberturas de várias casas de um mesmo quarteirão.
Durante toda a ocorrência, ele permaneceu com um facão nas mãos, o que levou as forças de segurança a isolar a área para evitar riscos aos moradores e aos profissionais envolvidos. O trânsito de pessoas nas proximidades também foi restringido enquanto as equipes acompanhavam a situação.
No período da tarde, negociadores do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) assumiram as conversas e passaram a conduzir a operação, priorizando uma solução pacífica.
Familiares acompanharam toda a negociação e permaneceram próximos ao local durante a ação, aguardando o desfecho da ocorrência.
Depois de horas de diálogo, o homem concordou em deixar o telhado e foi retirado em segurança com o apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Em seguida, ele foi encaminhado para atendimento na Santa Casa de Araçatuba.
As circunstâncias que levaram ao surto deverão ser acompanhadas pelos serviços de saúde.
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