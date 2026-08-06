Um homem em surto psicológico mobilizou equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, GATE e serviços de resgate durante quase oito horas nesta quarta-feira (5), no bairro São Vicente, em Araçatuba. A ocorrência foi encerrada quando ele aceitou deixar o telhado de uma residência após uma longa negociação.

Segundo informações, o homem apresentava sinais de instabilidade emocional. Pela manhã, por volta das 10h, ele subiu no telhado de imóveis do bairro e passou a circular pelas coberturas de várias casas de um mesmo quarteirão.

Durante toda a ocorrência, ele permaneceu com um facão nas mãos, o que levou as forças de segurança a isolar a área para evitar riscos aos moradores e aos profissionais envolvidos. O trânsito de pessoas nas proximidades também foi restringido enquanto as equipes acompanhavam a situação.