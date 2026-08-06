Confira os sepultamentos programados para esta quinta-feira (6) em Araçatuba, Birigui e cidades da região, com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros das funerárias, dos serviços funerários e dos cemitérios da região.

GIANE REGINA DA SILVA – Araçatuba

Idade: 61 anos

Local do velório: Capela Cardassi da Avenida da Saudade

Data e horário do velório: 06/08/2026, às 19h30

Local do sepultamento: Memorial Laluce – Araçatuba

Horário previsto para o sepultamento: 07/08/2026 (horário ainda não definido).