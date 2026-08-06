Confira os sepultamentos programados para esta quinta-feira (6) em Araçatuba, Birigui e cidades da região, com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros das funerárias, dos serviços funerários e dos cemitérios da região.
GIANE REGINA DA SILVA – Araçatuba
Idade: 61 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida da Saudade
Data e horário do velório: 06/08/2026, às 19h30
Local do sepultamento: Memorial Laluce – Araçatuba
Horário previsto para o sepultamento: 07/08/2026 (horário ainda não definido).
DENILSON BASSETO DOS SANTOS – Birigui
Local do velório: Capela Cardassi – Rua Anhanguera, 38 – Centro
Data e horário do velório: 06/08/2026, a partir das 13h
Local do sepultamento: Cemitério da Consolação – Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 07/08/2026, às 14h
CARMOSINA DOS SANTOS FIGUEIREDO – Birigui
Idade: 85 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu – Birigui
Data e horário do velório: 06/08/2026, às 7h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação – Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 06/08/2026, às 15h
ALBINO FRANCISCO DA SILVA – Birigui
Idade: 90 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu – Birigui
Data e horário do velório: 06/08/2026, às 6h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação – Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 06/08/2026, às 16h
BENEDITO DIAS DE PADUA – Santo Antônio do Aracanguá
Idade: 86 anos
Local do velório: Santo Antônio do Aracanguá
Data e horário do velório: 06/08/2026, às 8h
Local do sepultamento: Santo Antônio do Aracanguá
Horário previsto para o sepultamento: 06/08/2026, às 17h
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