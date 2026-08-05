Um homem de 56 anos foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba após consumir uma lata de cerveja sem efetuar o pagamento em um supermercado no bairro Jussara. Apesar da ocorrência, ele foi liberado pela Polícia Civil, que aplicou o princípio da insignificância diante do reduzido valor do prejuízo. O caso ocorreu na terça-feira (4).

Segundo o boletim de ocorrência, funcionários foram avisados por um cliente de que um homem estaria escondendo produtos sob as roupas. Ao verificarem as imagens do sistema de monitoramento, constataram que o suspeito retirou inicialmente três barras de chocolate das gôndolas. No entanto, ele desistiu da ação e devolveu os produtos ao mesmo local antes de deixar o estabelecimento.

Na sequência, o homem retirou uma lata de cerveja da marca Lokal, consumiu o conteúdo dentro do supermercado, deixou a embalagem vazia em uma gôndola e saiu por uma das portas laterais sem realizar o pagamento.