O Tribunal do Júri de Araçatuba julga nesta quinta-feira (27) a partir das 9h, Jair Rossi dos Santos e o filho dele, Patrício Ferreira dos Santos, acusados de tentativa de homicídio duplamente qualificada contra o vereador Damião Brito. Os dois também respondem por furto qualificado.

O crime aconteceu em 3 de abril de 2023, na região do Parque Baguaçu, e teria sido motivado por uma disputa financeira envolvendo a compra e venda de uma chácara.

Denúncia aponta emboscada

Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público, assinada pelo promotor de Justiça Adelmo Pinho, Jair teria adquirido uma chácara de forma parcelada, mas acumulado débitos. Posteriormente, as partes teriam firmado um acordo de confissão de dívida no valor de R$ 65 mil.