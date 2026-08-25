O Tribunal do Júri de Araçatuba julga nesta quinta-feira (27) a partir das 9h, Jair Rossi dos Santos e o filho dele, Patrício Ferreira dos Santos, acusados de tentativa de homicídio duplamente qualificada contra o vereador Damião Brito. Os dois também respondem por furto qualificado.
O crime aconteceu em 3 de abril de 2023, na região do Parque Baguaçu, e teria sido motivado por uma disputa financeira envolvendo a compra e venda de uma chácara.
Denúncia aponta emboscada
Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público, assinada pelo promotor de Justiça Adelmo Pinho, Jair teria adquirido uma chácara de forma parcelada, mas acumulado débitos. Posteriormente, as partes teriam firmado um acordo de confissão de dívida no valor de R$ 65 mil.
Ainda conforme a acusação, Jair entrou em contato com Damião no dia do crime afirmando que pretendia realizar o pagamento de uma das parcelas. Os dois combinaram um encontro na Rua Baguaçu, nas proximidades da GS Inima Samar.
O vereador foi ao local com um Hyundai HB20 e deu carona a Jair e Patrício. Durante o trajeto, os dois teriam dito que precisariam passar por uma agência bancária, na região central, para sacar o dinheiro.
Segundo o Ministério Público, foi nesse momento que a situação teria se transformado em uma emboscada.
Jair, que estava no banco traseiro, teria colocado uma faca contra o pescoço do vereador e ordenado que ele não reagisse. Patrício, que estava no banco dianteiro, também estaria armado e, segundo a denúncia, teria incentivado o pai a matar a vítima.
Damião reagiu e tentou segurar a lâmina. Durante a luta, sofreu cortes profundos nas mãos e teve parte da falange do dedo mínimo da mão esquerda amputada.
Vereador foi arrastado pelo veículo
Na tentativa de fugir, Damião teria aberto a porta do HB20 e tentado sair do carro ainda em movimento. Porém, ficou preso pelo cinto de segurança e acabou sendo arrastado.
Na denúncia, o promotor Adelmo Pinho sustenta que Patrício assumiu a direção do veículo e acelerou, arrastando o vereador por aproximadamente 200 metros.
A vítima conseguiu se desprender depois que o automóvel passou de raspão por outro veículo que trafegava no sentido contrário.
Ainda segundo a acusação, pai e filho teriam cogitado retornar para atropelar novamente o vereador, mas fugiram em direção a Birigui.
O HB20 foi encontrado dois dias depois, abandonado em um canavial próximo à Rodovia Gabriel Melhado (SP-461).
Durante a perícia, foram encontradas marcas de sangue no interior do veículo e a ponta do dedo amputado da vítima.
Jair e Patrício são acusados de tentativa de homicídio duplamente qualificada, por motivo torpe e mediante recurso que teria dificultado a defesa da vítima. Eles também respondem por furto qualificado.
Patrício permanece preso preventivamente. Jair responde ao processo em liberdade.
O julgamento acontece nesta quinta-feira (27), no Tribunal do Júri de Araçatuba. Caberá aos jurados analisar as provas apresentadas durante a sessão e decidir pela condenação ou absolvição dos acusados.
Os fatos relatados são baseados na denúncia do Ministério Público. As acusações ainda serão submetidas à análise do Tribunal do Júri, e os réus têm direito à ampla defesa e ao contraditório.
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