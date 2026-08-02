02 de agosto de 2026
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DROGAS

Homem é preso com maconha e balança em Avanhandava

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Suspeito tentou fugir e jogou sacola com 430 gramas da droga no chão, diz PM
Suspeito tentou fugir e jogou sacola com 430 gramas da droga no chão, diz PM

Um homem foi preso por tráfico de drogas neste sábado (1º), durante um patrulhamento da Polícia Militar no bairro Vila Industrial, em Avanhandava.

Segundo a corporação, o suspeito carregava uma sacola e tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura. Durante a tentativa de fuga, ele teria arremessado o objeto no chão.

O homem foi alcançado e abordado. Conforme o registro policial, ele admitiu que o material encontrado seria destinado à venda.

Dentro da sacola, os militares localizaram 430,87 gramas de maconha e uma balança de precisão.

O suspeito foi encaminhado ao Plantão de Polícia Judiciária. Após o registro da ocorrência, ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

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