Um homem foi preso por tráfico de drogas neste sábado (1º), durante um patrulhamento da Polícia Militar no bairro Vila Industrial, em Avanhandava.

Segundo a corporação, o suspeito carregava uma sacola e tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura. Durante a tentativa de fuga, ele teria arremessado o objeto no chão.

O homem foi alcançado e abordado. Conforme o registro policial, ele admitiu que o material encontrado seria destinado à venda.