Um homem foi preso por tráfico de drogas neste sábado (1º), durante um patrulhamento da Polícia Militar no bairro Vila Industrial, em Avanhandava.
Segundo a corporação, o suspeito carregava uma sacola e tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura. Durante a tentativa de fuga, ele teria arremessado o objeto no chão.
O homem foi alcançado e abordado. Conforme o registro policial, ele admitiu que o material encontrado seria destinado à venda.
Dentro da sacola, os militares localizaram 430,87 gramas de maconha e uma balança de precisão.
O suspeito foi encaminhado ao Plantão de Polícia Judiciária. Após o registro da ocorrência, ele permaneceu preso à disposição da Justiça.
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