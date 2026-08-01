Araçatuba começa o mês de agosto com predomínio de sol, temperaturas elevadas durante as tardes e baixos índices de umidade relativa do ar. Segundo a previsão do IPMet, da Unesp de Bauru, não há expectativa de chuva na cidade até quinta-feira (6).
Neste sábado (1º), os termômetros devem variar entre 17°C e 31°C, com umidade mínima de 35% e ventos que podem chegar a 22 km/h. O domingo (2) deverá ser ainda mais quente, com mínima de 16°C e máxima de 32°C. A umidade pode cair para 33%.
O tempo firme continuará no começo da semana. Na segunda-feira (3), a previsão indica temperaturas entre 17°C e 31°C. Na terça-feira (4), os termômetros também devem alcançar 31°C, enquanto a umidade relativa poderá atingir apenas 28%, o menor índice previsto para o período.
A partir de quarta-feira (5), a nebulosidade deve aumentar, mas ainda sem previsão de chuva para Araçatuba. As máximas ficam próximas dos 30°C na quarta e na quinta-feira (6), com mínimas entre 16°C e 18°C.
O boletim estadual do IPMet aponta que uma massa de ar seco mantém o predomínio de sol e impede a formação de nuvens de chuva durante o fim de semana e o início da próxima semana. A condição começa a mudar na quarta-feira, com a aproximação de uma frente fria e possibilidade de aumento da nebulosidade e chuvas isoladas em partes do estado.
Rio Preto e Bauru
Nas regiões de São José do Rio Preto e Bauru, o sábado também será de tempo firme e sem chuva. Em Rio Preto, a previsão indica mínima de 17°C e máxima de 30°C. Já em Bauru, os termômetros devem variar entre 13°C e 28°C. O cenário de sol e ar seco deve permanecer durante o fim de semana, mas a região de Bauru poderá registrar aumento de nuvens e pequena possibilidade de chuva entre quarta e quinta-feira.
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