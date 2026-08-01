Araçatuba começa o mês de agosto com predomínio de sol, temperaturas elevadas durante as tardes e baixos índices de umidade relativa do ar. Segundo a previsão do IPMet, da Unesp de Bauru, não há expectativa de chuva na cidade até quinta-feira (6).

Neste sábado (1º), os termômetros devem variar entre 17°C e 31°C, com umidade mínima de 35% e ventos que podem chegar a 22 km/h. O domingo (2) deverá ser ainda mais quente, com mínima de 16°C e máxima de 32°C. A umidade pode cair para 33%.

O tempo firme continuará no começo da semana. Na segunda-feira (3), a previsão indica temperaturas entre 17°C e 31°C. Na terça-feira (4), os termômetros também devem alcançar 31°C, enquanto a umidade relativa poderá atingir apenas 28%, o menor índice previsto para o período.