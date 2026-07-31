Um aposentado de 62 anos foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (31), em Araçatuba, suspeito de praticar maus-tratos contra uma cadela. O caso foi registrado pela Polícia Civil após uma fiscalização realizada na residência do investigado, no bairro Novo Paraíso, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), do Centro de Controle de Zoonoses e de representantes da causa animal.

Segundo o boletim de ocorrência, a vistoria ocorreu após novas denúncias envolvendo o aposentado, que, de acordo com representantes da ONG Clube Amigo dos Animais e do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, já era conhecido por registros anteriores relacionados a maus-tratos, inclusive com suspeitas de zoofilia.

Ao chegarem ao imóvel, as equipes foram autorizadas pelo próprio morador a entrar na residência. Durante a fiscalização, a cadela apresentava sinais considerados compatíveis com possível situação de maus-tratos, entre eles quadril rebaixado, vulva inchada, comportamento excessivamente receoso e lesões que poderiam indicar leishmaniose. Também foi constatado um forte odor no interior da casa.