Um aposentado de 62 anos foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (31), em Araçatuba, suspeito de praticar maus-tratos contra uma cadela. O caso foi registrado pela Polícia Civil após uma fiscalização realizada na residência do investigado, no bairro Novo Paraíso, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), do Centro de Controle de Zoonoses e de representantes da causa animal.
Segundo o boletim de ocorrência, a vistoria ocorreu após novas denúncias envolvendo o aposentado, que, de acordo com representantes da ONG Clube Amigo dos Animais e do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, já era conhecido por registros anteriores relacionados a maus-tratos, inclusive com suspeitas de zoofilia.
Ao chegarem ao imóvel, as equipes foram autorizadas pelo próprio morador a entrar na residência. Durante a fiscalização, a cadela apresentava sinais considerados compatíveis com possível situação de maus-tratos, entre eles quadril rebaixado, vulva inchada, comportamento excessivamente receoso e lesões que poderiam indicar leishmaniose. Também foi constatado um forte odor no interior da casa.
Uma médica-veterinária do Centro de Controle de Zoonoses foi acionada e, após avaliação preliminar, concluiu que o animal precisava passar por exames complementares. A cadela foi recolhida e encaminhada ao Centro de Controle de Zoonoses para avaliação clínica.
Confusão durante a fiscalização
Ainda conforme o registro policial, ao ser informado de que a cadela seria levada para exames, o investigado passou a se exaltar, ofendeu guardas municipais e afirmou que havia encontrado o animal naquela condição. Em seguida, teria empurrado a diretora da ONG Clube Amigo dos Animais na tentativa de afastá-la da cadela e avançado em direção ao animal com aparente intenção de agredi-lo, atingindo apenas a casinha onde ela estava.
Diante do comportamento agressivo, o homem foi contido pela equipe da GCM e conduzido ao Plantão Policial, onde recebeu voz de prisão em flagrante.
Investigação
A Polícia Civil registrou o caso por maus-tratos a animais, com base no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, cuja pena, quando a vítima é cão ou gato, varia de dois a cinco anos de reclusão, além de multa e proibição da guarda do animal. Também foi registrada a contravenção penal de vias de fato.
Foram requisitados exames periciais no animal, além de perícia na residência do investigado e no Centro de Controle de Zoonoses. Um telefone celular também foi apreendido durante a ocorrência. A investigação prossegue para apurar as circunstâncias do caso.
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