A Operação Regresso, deflagrada nesta sexta-feira (31) em Araçatuba e outros municípios do interior paulista, teve origem na análise de um telefone celular apreendido durante a Operação Ligações Perigosas, realizada em 2024. A senha do aparelho levou cerca de um ano para ser quebrada, e o conteúdo extraído ajudou as forças de segurança a identificar integrantes de setores estratégicos do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Os detalhes foram apresentados durante coletiva de imprensa com o comandante do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), tenente-coronel Antonio Lino Neto; o promotor de Justiça Rodrigo Alves Gonçalves, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO); o delegado Juliano Albuquerque, do Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro (NECCOLD); e o delegado divisionário da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC), Carlos Henrique Cotait.

A operação cumpriu 23 mandados de busca e apreensão e dez mandados de prisão contra 21 investigados, em diligências realizadas em Araçatuba, Birigui, Penápolis, Lins, Tarumã e Teodoro Sampaio. Além das dez pessoas presas por meio dos mandados, outras três foram detidas em flagrante.