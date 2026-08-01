Motoristas devem ficar atentos às mudanças no trânsito previstas para diferentes regiões de Araçatuba (SP) entre este sábado (1º) e o próximo sábado (8). As interdições serão realizadas por causa de eventos esportivos, comerciais, religiosos e de lazer.
De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, os bloqueios serão temporários e estarão sinalizados. A orientação é reduzir a velocidade nas proximidades e utilizar caminhos alternativos sempre que possível.
Interdições deste sábado
O primeiro bloqueio começa às 10h, no cruzamento das ruas Torres Homem e Tabajaras, onde será realizada uma feira de carros antigos.
A partir das 12h, parte da Rua Aparecido Romano será interditada na altura do número 120 para a realização de um evento comercial.
Já às 13h, a Rua Fernando Costa será totalmente fechada entre as ruas Euclides da Cunha e Chiquita Fernandes. O bloqueio será necessário para um evento esportivo na Praça Olímpica, que também ocupará vagas de estacionamento na lateral do espaço.
Corrida altera avenidas no domingo
No domingo (2), uma corrida de rua provocará mudanças no trânsito a partir das 7h. A largada e a chegada serão realizadas na Avenida Pompeu de Toledo.
O percurso passará pela Avenida Waldir Felizola, seguirá até o retorno na Avenida Odorindo Perenha e voltará pela Pompeu de Toledo. Os participantes também percorrerão a Avenida Café Filho antes de retornarem ao ponto de chegada, em frente ao Grupo Thathi.
Evento religioso terá bloqueios durante a semana
Também no domingo, às 7h, o cruzamento das ruas Tiradentes e São Paulo será interditado para o início de uma programação religiosa.
O bloqueio no mesmo ponto será repetido de segunda-feira (3) a sexta-feira (7), sempre a partir das 18h, durante as atividades noturnas.
No sábado seguinte (8), a partir das 6h, haverá interdição total nos cruzamentos das ruas Tiradentes com São Paulo e Mato Grosso com Floriano Peixoto para o encerramento do evento.
A Secretaria de Mobilidade Urbana recomenda que os condutores respeitem a sinalização instalada e redobrem a atenção ao passar pelas regiões afetadas.
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