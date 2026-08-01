De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, os bloqueios serão temporários e estarão sinalizados. A orientação é reduzir a velocidade nas proximidades e utilizar caminhos alternativos sempre que possível.

Motoristas devem ficar atentos às mudanças no trânsito previstas para diferentes regiões de Araçatuba (SP) entre este sábado (1º) e o próximo sábado (8). As interdições serão realizadas por causa de eventos esportivos, comerciais, religiosos e de lazer.

O primeiro bloqueio começa às 10h, no cruzamento das ruas Torres Homem e Tabajaras, onde será realizada uma feira de carros antigos.

A partir das 12h, parte da Rua Aparecido Romano será interditada na altura do número 120 para a realização de um evento comercial.

Já às 13h, a Rua Fernando Costa será totalmente fechada entre as ruas Euclides da Cunha e Chiquita Fernandes. O bloqueio será necessário para um evento esportivo na Praça Olímpica, que também ocupará vagas de estacionamento na lateral do espaço.