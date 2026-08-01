Confira os sepultamentos programados para este sábado (1º) em Araçatuba, Birigui e região, com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros das funerárias, dos serviços funerários e dos cemitérios da cidade.

LOURDES BAGGIO TEIXEIRA – Araçatuba

Idade: 83 anos

Local do velório: residência da família

Data e horário do velório: 31/07/2026, às 10h30

Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz

Horário previsto para o sepultamento: 01/08/2026, às 13h