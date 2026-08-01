Confira os sepultamentos programados para este sábado (1º) em Araçatuba, Birigui e região, com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros das funerárias, dos serviços funerários e dos cemitérios da cidade.
LOURDES BAGGIO TEIXEIRA – Araçatuba
Idade: 83 anos
Local do velório: residência da família
Data e horário do velório: 31/07/2026, às 10h30
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 01/08/2026, às 13h
NEIDE FRANCISCO DE ARAUJO CARVALHO – Birigui
Idade: 78 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 31/07/2026, às 11h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 01/08/2026, às 9h
RAYMUNDO GALLEGO LOPES – Birigui
Idade: 89 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 31/07/2026, às 13h30
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 01/08/2026, às 10h
SENI MARTINS DOS ANJOS – Birigui
Idade: 87 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 01/08/2026, às 7h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 01/08/2026, às 16h
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.