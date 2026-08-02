Estudantes de Penápolis interessados em receber ajuda para custear o transporte até as instituições de ensino podem se inscrever no Programa Auxílio Combustível até o dia 13 de agosto.

O benefício é voltado a alunos dos ensinos fundamental, médio, técnico e superior que estejam em situação de vulnerabilidade econômica. Para participar, a renda mensal por pessoa da família não pode ultrapassar um salário mínimo, atualmente fixado em R$ 1.621.

As inscrições devem ser feitas presencialmente no Setor de Protocolo do Paço Municipal, localizado na Avenida Marginal Maria Chica, nº 1.400, no Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, mediante o pagamento de uma taxa de expediente.