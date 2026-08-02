O Bandeirante conquistou a primeira vitória na Copa Paulista ao derrotar o Marília por 3 a 1, na noite deste sábado (1º), no estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui.
Diante da torcida, o BEC controlou o primeiro tempo e encaminhou o resultado antes do intervalo. Além de marcar pela primeira vez na competição, a equipe deixou a última posição do Grupo 1 e subiu para a vice-liderança provisória.
O placar foi aberto aos 11 minutos. Após uma jogada rápida pelo lado esquerdo, a bola foi cruzada rasteira para a área, e Ryan Vinícius se antecipou à defesa para finalizar.
A vantagem aumentou aos 25 minutos. Matheus Arjona arriscou de longe e encobriu o goleiro Pablo, marcando o segundo gol do time de Birigui.
Nos acréscimos da primeira etapa, Ryan Vinícius aproveitou um erro da defesa do Marília na saída de bola, avançou em velocidade e finalizou entre as pernas do goleiro. Foi o segundo gol dele na partida e o terceiro do Bandeirante.
O Marília diminuiu aos 30 minutos da etapa final. Natan recebeu um cruzamento na área e cabeceou sem marcação.
Com o resultado, o Bandeirante chegou aos quatro pontos e assumiu provisoriamente a segunda colocação do Grupo 1. O Marília, que sofreu a segunda derrota seguida, permaneceu com três pontos e caiu para a lanterna.
As equipes voltam a se enfrentar na terça-feira (11), às 19h30, no estádio Bento de Abreu, em Marília, pela quarta rodada da Copa Paulista.
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