02 de agosto de 2026
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OBITUÁRIO

Veja o obituário deste domingo em Araçatuba e região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
onfira os sepultamentos programados para este domingo (2) em Araçatuba, Birigui e região
onfira os sepultamentos programados para este domingo (2) em Araçatuba, Birigui e região

Confira os sepultamentos programados para este domingo (2) em Araçatuba, Birigui e região, com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros das funerárias, dos serviços funerários e dos cemitérios da região.

ANGELA MARIA GON DA SILVA – Araçatuba
Idade: 60 anos
Local do velório: Cardassi – Capela Prestes Maia
Data e horário do velório: 02/08/2026, às 7h26
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 02/08/2026, às 10h

APARECIDO GIMENEZ GARCIA – Birigui
Idade: 68 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 01/08/2026, às 21h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 02/08/2026, às 10h

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