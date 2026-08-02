Confira os sepultamentos programados para este domingo (2) em Araçatuba, Birigui e região, com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros das funerárias, dos serviços funerários e dos cemitérios da região.

ANGELA MARIA GON DA SILVA – Araçatuba

Idade: 60 anos

Local do velório: Cardassi – Capela Prestes Maia

Data e horário do velório: 02/08/2026, às 7h26

Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz

Horário previsto para o sepultamento: 02/08/2026, às 10h