A Câmara Municipal de Araçatuba retoma as sessões ordinárias após o recesso parlamentar na próxima segunda-feira (3), às 19h, com uma pauta composta por 20 itens. Entre os destaques está o projeto de lei que torna obrigatória a construção de sarjetões de concreto armado em novos loteamentos e em obras de pavimentação de vias públicas, medida que busca ampliar a durabilidade da infraestrutura viária e melhorar a drenagem urbana.

De autoria do vereador João Moreira, a proposta determina que os projetos de engenharia contemplem sarjetões em pontos onde houver necessidade técnica para o escoamento das águas pluviais. O texto também condiciona a aprovação de novos empreendimentos à previsão dessas estruturas e estabelece que obras públicas de pavimentação incluam estudos específicos para identificar locais que necessitem da intervenção.

Outro projeto que deve concentrar atenção dos vereadores institui a Política Municipal de Limpeza, Gestão, Fiscalização e Monitoramento de Córregos Urbanos em Araçatuba. A iniciativa pretende estabelecer diretrizes permanentes para conservação dos cursos d'água, buscando prevenir o descarte irregular de resíduos, reduzir riscos ambientais e fortalecer o acompanhamento das áreas urbanas cortadas por córregos.