Uma força-tarefa formada pela Polícia Civil, Ministério Público e Polícia Militar deflagrou, na manhã desta sexta-feira (31), uma grande operação de combate ao crime organizado em cidades da região de Araçatuba. Batizada de Operação Regresso, a ação tem como foco o cumprimento de mandados judiciais contra investigados por envolvimento com o tráfico de drogas e por suposta ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
As diligências acontecem simultaneamente nos municípios de Araçatuba, Birigui, Penápolis, Lins, Tarumã e Teodoro Sampaio, onde equipes especializadas realizam buscas e cumprem mandados de prisão expedidos pela Justiça.
Segundo as investigações, o grupo criminoso atuaria de forma estruturada na região, com integrantes ocupando diferentes funções dentro da organização, incluindo a coordenação da distribuição de entorpecentes e o controle das atividades ilícitas em áreas de atuação da facção.
Ao todo, a operação mobiliza dezenas de policiais civis e militares, com apoio de unidades especializadas, para o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão. Durante as diligências, os agentes procuram localizar suspeitos, além de apreender drogas, armas de fogo, aparelhos celulares, dinheiro, documentos e outros materiais que possam reforçar as investigações.
A ofensiva é resultado de um trabalho conjunto entre o Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro (NECCOLD), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e equipes da Polícia Militar, contando ainda com o apoio da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) e de delegacias da região.
As diligências permanecem em andamento e o balanço oficial da operação deverá ser divulgado após a conclusão do cumprimento dos mandados.
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