Uma força-tarefa formada pela Polícia Civil, Ministério Público e Polícia Militar deflagrou, na manhã desta sexta-feira (31), uma grande operação de combate ao crime organizado em cidades da região de Araçatuba. Batizada de Operação Regresso, a ação tem como foco o cumprimento de mandados judiciais contra investigados por envolvimento com o tráfico de drogas e por suposta ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

As diligências acontecem simultaneamente nos municípios de Araçatuba, Birigui, Penápolis, Lins, Tarumã e Teodoro Sampaio, onde equipes especializadas realizam buscas e cumprem mandados de prisão expedidos pela Justiça.

Segundo as investigações, o grupo criminoso atuaria de forma estruturada na região, com integrantes ocupando diferentes funções dentro da organização, incluindo a coordenação da distribuição de entorpecentes e o controle das atividades ilícitas em áreas de atuação da facção.