A versão apresentada pelos pais da menina de três anos encontrada sozinha às margens da Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), em Araçatuba, na semana passada, esclareceu como a criança conseguiu deixar a residência sem que a família percebesse.
Segundo o relato, a menina acordou durante a madrugada e saiu do quarto. A mãe acreditou que a filha estivesse indo ao banheiro, mas, na verdade, a criança conseguiu abrir a porta da casa e também o portão de acesso à rua. Sozinha, ela acabou se perdendo e caminhou cerca de 800 metros até ser localizada por um casal que passava de carro às margens da rodovia.
Na ocasião, como a menina não conseguiu informar o nome nem o endereço onde morava, o casal acionou a Polícia Militar Rodoviária. A criança foi acolhida e encaminhada ao plantão policial, onde a ocorrência seria inicialmente registrada como abandono de incapaz.
Enquanto os procedimentos eram realizados, os pais chegaram à delegacia à procura da filha e explicaram o que havia acontecido. Conforme relataram, eles têm uma rotina intensa de trabalho e perceberam o desaparecimento da menina poucos minutos após ela deixar a residência.
Após a análise do caso, o Conselho Tutelar e a Polícia Civil concluíram que a situação se tratou de um acidente doméstico, provocado por um momento de descuido, e não de abandono intencional.
O conselheiro tutelar Carlos Augusto Costa, que acompanhou a ocorrência, destacou que o episódio serve de alerta para pais e responsáveis. Segundo ele, bastaram poucos minutos para que uma criança de apenas três anos deixasse a residência e chegasse a uma rodovia de grande movimento, situação que poderia ter terminado de forma trágica.
Graças à atenção do casal que encontrou a menina e ao rápido acionamento das autoridades, a criança foi devolvida em segurança aos pais.
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