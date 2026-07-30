A versão apresentada pelos pais da menina de três anos encontrada sozinha às margens da Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), em Araçatuba, na semana passada, esclareceu como a criança conseguiu deixar a residência sem que a família percebesse.

Segundo o relato, a menina acordou durante a madrugada e saiu do quarto. A mãe acreditou que a filha estivesse indo ao banheiro, mas, na verdade, a criança conseguiu abrir a porta da casa e também o portão de acesso à rua. Sozinha, ela acabou se perdendo e caminhou cerca de 800 metros até ser localizada por um casal que passava de carro às margens da rodovia.

Na ocasião, como a menina não conseguiu informar o nome nem o endereço onde morava, o casal acionou a Polícia Militar Rodoviária. A criança foi acolhida e encaminhada ao plantão policial, onde a ocorrência seria inicialmente registrada como abandono de incapaz.