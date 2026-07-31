Confira os sepultamentos programados para esta sexta-feira (31) em Araçatuba, Birigui e região, com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros das funerárias, dos serviços funerários e dos cemitérios da cidade.
JOVINO EVANGELISTA DE OLIVEIRA – Araçatuba
Idade: 68 anos
Local do velório: Capela Prestes Maia
Data e horário do velório: 30/07/2026, às 16h
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 31/07/2026, às 9h
ROSILEIA GONÇALVES MOREIRA DE SOUSA – Araçatuba
Idade: 56 anos
Local do velório: Capela Saudade
Data e horário do velório: 30/07/2026, às 21h
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 31/07/2026, às 13h
LEONOR TERUEL SALLES FERRARI – Araçatuba
Idade: 88 anos
Local do velório: Capela Saudade
Data e horário do velório: 31/07/2026, às 7h30
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 31/07/2026 às 15h
LOURDES BAGGIO TEIXEIRA – Araçatuba
Idade: 83 anos
Local do velório: Residência
Data e horário do velório: 31/07/2026, às 10h30
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 31/07/2026 (horário não informado)
ADRIANO INÁCIO DA SILVA – Clementina
Idade: 42 anos
Local do velório: Velório Municipal de Clementina-SP
Data e horário do velório: 30/07/2026, às 15h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Clementina-SP
Horário previsto para o sepultamento: 31/07/2026, às 10h
MÁRCIA DE FÁTIMA REICHENBACH PEREIRA GOMES – Birigui
Idade: 50 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui-SP
Data e horário do velório: 31/07/2026, às 6h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui-SP
Horário previsto para o sepultamento: 31/07/2026, às 16h
MARGARIDA DA SILVA – Santópolis do Aguapeí
Idade: 58 anos
Local do velório: Velório Municipal de Santópolis do Aguapeí-SP
Data e horário do velório: 31/07/2026, às 4h30
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Santópolis do Aguapeí-SP
Horário previsto para o sepultamento: 31/07/2026, às 16h30
JOÃO LUIZ RONDON LUZ – Coroados
Idade: 81 anos
Local do velório: Velório Municipal de Coroados-SP
Data e horário do velório: 31/07/2026, às 6h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Coroados-SP
Horário previsto para o sepultamento: 31/07/2026, às 17h
NEIDE FRANCISCO DE ARAÚJO CARVALHO – Birigui
Idade: 78 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui-SP
Data e horário do velório: 31/07/2026, às 11h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui-SP
Horário previsto para o sepultamento: 01/08/2026, às 9h
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