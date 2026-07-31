Um grave acidente registrado na tarde desta quinta-feira (31) terminou com a morte de um dos passageiros de um caminhão que transportava madeira na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em José Bonifácio.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle da direção e o veículo atingiu a grade de proteção da pista. Com o impacto, os dois passageiros foram arremessados para fora da cabine.
As vítimas receberam atendimento do Corpo de Bombeiros e foram levadas ao hospital. Um dos passageiros, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.
O motorista também precisou de atendimento médico por apresentar dores e forte abalo emocional.
A carga de madeira ficou espalhada às margens da rodovia e foi retirada posteriormente pela empresa responsável pelo transporte.
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