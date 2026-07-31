31 de julho de 2026
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GRAVE ACIDENTE

Passageiro morre após caminhão bater na proteção da BR-153

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Acidente em José Bonifácio lançou ocupantes para fora do veículo carregado com madeira
Acidente em José Bonifácio lançou ocupantes para fora do veículo carregado com madeira

Um grave acidente registrado na tarde desta quinta-feira (31) terminou com a morte de um dos passageiros de um caminhão que transportava madeira na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em José Bonifácio.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle da direção e o veículo atingiu a grade de proteção da pista. Com o impacto, os dois passageiros foram arremessados para fora da cabine.

As vítimas receberam atendimento do Corpo de Bombeiros e foram levadas ao hospital. Um dos passageiros, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.

O motorista também precisou de atendimento médico por apresentar dores e forte abalo emocional.

A carga de madeira ficou espalhada às margens da rodovia e foi retirada posteriormente pela empresa responsável pelo transporte.

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