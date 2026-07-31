Um grave acidente registrado na tarde desta quinta-feira (31) terminou com a morte de um dos passageiros de um caminhão que transportava madeira na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em José Bonifácio.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle da direção e o veículo atingiu a grade de proteção da pista. Com o impacto, os dois passageiros foram arremessados para fora da cabine.

As vítimas receberam atendimento do Corpo de Bombeiros e foram levadas ao hospital. Um dos passageiros, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.