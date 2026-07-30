Confira os sepultamentos programados para esta quinta-feira (30) em Araçatuba, Birigui e região, com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros das funerárias, dos serviços funerários e dos cemitérios da cidade.
ANTÔNIO RODRIGUES GOMES – Araçatuba
Idade: 92 anos
Local do velório: Capela Cardassi Prestes Maia
Data e horário do velório: 29/07/2026, às 16h
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 30/07/2026, às 14h
ALAIDE DE SOUZA SANTOS – Araçatuba
Idade: 81 anos
Local do velório: Capela Cardassi Prestes Maia
Data e horário do velório: 30/07/2026, às 7h30
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 30/07/2026, às 17h
ANA MARIA GAIOTTO PIONA – Araçatuba
Idade: 86 anos
Local do velório: Capela Cardassi Saudade
Data e horário do velório: 30/07/2026, às 8h
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 30/07/2026, às 16h30
ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA – Birigui
Idade: 61 anos
Local do velório: Capela Bom Pastor (Sala 4)
Data e horário do velório: 28/07/2026, às 18h
Local do sepultamento: Cemitério da Consolação
Horário previsto para o sepultamento: 29/07/2026, às 10h
ANTONIO GARCIA – Birigui e Buritama
Idade: 78 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 29/07/2026, às 19h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Buritama (SP)
Horário previsto para o sepultamento: 30/07/2026, às 16h
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