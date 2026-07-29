29 de julho de 2026
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BENTO DE ABREU

Concurso oferece vagas com salários de até R$ 5 mil na região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Bento de Abreu
Prefeitura de Bento de Abreu abre cadastro para cargos de nível superior
Prefeitura de Bento de Abreu abre cadastro para cargos de nível superior

A Prefeitura de Bento de Abreu, cidade da região de Araçatuba, publicou edital para um novo concurso público destinado à formação de cadastro reserva em cargos de nível superior. A remuneração pode chegar a quase R$ 5 mil por mês, além de cartão-alimentação de R$ 1.350.

As oportunidades são para Assistente Social e Professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE). O cargo de Assistente Social oferece salário de R$ 4.803,86, enquanto o professor será remunerado por hora-aula, no valor de R$ 32,23.

As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de agosto pelo site da banca organizadora Consesp. A taxa de participação é de R$ 80, com possibilidade de isenção para candidatos que atendam aos critérios previstos no edital. 

A prova objetiva está prevista para o dia 23 de agosto, em Bento de Abreu. Para o cargo de Professor de AEE também haverá avaliação de títulos.

Os candidatos aprovados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

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