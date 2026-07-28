Confira os sepultamentos programados para esta terça-feira (28) em Araçatuba, Birigui e região, com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros das funerárias, dos serviços funerários e dos cemitérios da cidade.
ROSIMEIRE MARIANO – Araçatuba
Idade: 53 anos
Local do velório: Capela Cardassi Prestes Maia
Data e horário do velório: 27/07/2026, às 11h
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 28/07/2026, às 9h
JOSÉ LUIS TOQUETÃO – Araçatuba
Idade: 57 anos
Local do velório: Capela Cardassi Prestes Maia
Data e horário do velório: 28/07/2026, às 8h
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 28/07/2026, às 15h
ANGELA MARIA CINI – Araçatuba
Idade: 68 anos
Local do velório: Capela Cardassi Prestes Maia
Data e horário do velório: 28/07/2026, à 0h
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 28/07/2026, horário a definir
MARIA ANTONIA DE ARAUJO – Araçatuba
Idade: 26 anos
Local do velório: Funerária Laluce
Data e horário do velório: 27/07/2026, às 15h45
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 28/07/2026, às 17h
NEUSA BARBOSA RAMOS – Gabriel Monteiro
Idade: 66 anos
Local do velório: Velório Municipal de Gabriel Monteiro
Data e horário do velório: 28/07/2026, às 6h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Gabriel Monteiro
Horário previsto para o sepultamento: 28/07/2026, às 14h
CLAUDOMIRA PEREDO DE OLIVEIRA (MIRA) – Birigui
Idade: 89 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 28/07/2026, às 6h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal Recanto da Paz, em Araçatuba
Horário previsto para o sepultamento: 28/07/2026, às 15h
ANTONIA ALVES DA CRUZ (TATA) – Birigui
Idade: 73 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 28/07/2026, à 0h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 28/07/2026, às 16h
FRANCO DE PAULA BRITO – Birigui
Idade: 87 anos
Local do velório: Capela Bom Pastor (Sala 6)
Data e horário do velório: 27/07/2026, início às 19h
Local do sepultamento: Cemitério da Consolação
Horário previsto para o sepultamento: 28/07/2026, saída às 13h
ANÍZIO VASCONCELOS FROES – Birigui
Idade: 87 anos
Local do velório: Capela Bom Pastor (Sala 5)
Data e horário do velório: 28/07/2026, início às 9h30
Local do sepultamento: Cemitério Fênix
Horário previsto para o sepultamento: 28/07/2026, saída às 17h
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.