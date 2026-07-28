Confira os sepultamentos programados para esta terça-feira (28) em Araçatuba, Birigui e região, com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros das funerárias, dos serviços funerários e dos cemitérios da cidade.

ROSIMEIRE MARIANO – Araçatuba

Idade: 53 anos

Local do velório: Capela Cardassi Prestes Maia

Data e horário do velório: 27/07/2026, às 11h

Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz

Horário previsto para o sepultamento: 28/07/2026, às 9h