28 de julho de 2026
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VOOS PARA CONGONHAS

Gol amplia operação e terá voos diários entre Araçatuba e Capital

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Nova frequência começa em 31 de outubro e inclui voos aos sábados na rota
Nova frequência começa em 31 de outubro e inclui voos aos sábados na rota

A Gol Linhas Aéreas vai ampliar a frequência de voos entre Araçatuba e o Aeroporto de Congonhas, na capital paulista. A partir de 31 de outubro de 2026, a companhia passará a operar voos diários no Aeroporto Dario Guarita.

Com a mudança, a empresa incluirá uma operação aos sábados, ampliando a oferta que atualmente é de seis voos semanais no trecho entre Araçatuba e São Paulo.

De acordo com o sistema de vendas da companhia, as passagens para a nova frequência já estão disponíveis. O voo sairá de Congonhas às 13h50, com chegada prevista em Araçatuba às 15h. O retorno para São Paulo ocorrerá às 15h55, após o embarque dos passageiros.

A ampliação da malha aérea deve oferecer mais opções de deslocamento para passageiros que utilizam a ligação entre o interior paulista e a capital.

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