A Gol Linhas Aéreas vai ampliar a frequência de voos entre Araçatuba e o Aeroporto de Congonhas, na capital paulista. A partir de 31 de outubro de 2026, a companhia passará a operar voos diários no Aeroporto Dario Guarita.

Com a mudança, a empresa incluirá uma operação aos sábados, ampliando a oferta que atualmente é de seis voos semanais no trecho entre Araçatuba e São Paulo.

De acordo com o sistema de vendas da companhia, as passagens para a nova frequência já estão disponíveis. O voo sairá de Congonhas às 13h50, com chegada prevista em Araçatuba às 15h. O retorno para São Paulo ocorrerá às 15h55, após o embarque dos passageiros.