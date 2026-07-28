Uma influenciadora digital de 24 anos, que ganhou notoriedade nas redes sociais após relatar publicamente uma suposta traição envolvendo o então companheiro e a própria irmã, voltou a ser alvo de repercussão. Desta vez, ela é investigada pela Polícia Civil por suspeita de estelionato, após ser apontada como responsável pelo uso indevido do cartão de crédito de um aposentado de 64 anos, causando um prejuízo que ultrapassa R$ 44 mil.
O caso foi registrado no Plantão Policial de Araçatuba e será apurado pela Polícia Civil.
De acordo com o boletim de ocorrência, o aposentado descobriu movimentações financeiras que não reconhecia ao consultar o extrato do cartão de crédito. Entre elas, estavam dois contratos de financiamento, que somavam aproximadamente R$ 9 mil, além de diversas compras realizadas na modalidade crédito.
Ao procurar a instituição financeira, a vítima foi informada de que as operações estavam vinculadas à jovem investigada, que é casada com um sobrinho do aposentado.
Ainda conforme o registro policial, o aposentado procurou a mulher para cobrar os valores. Ela teria admitido o uso do cartão e chegou a quitar apenas a primeira parcela da dívida. No entanto, posteriormente informou que não faria mais os pagamentos, deixando os débitos em aberto.
Sobre a forma como teve acesso ao cartão, a investigada alegou que encontrou o objeto na residência da ex-sogra e decidiu utilizá-lo sem autorização. Entretanto, segundo o boletim de ocorrência, a ex-sogra afirmou que havia recebido o cartão do irmão apenas para realizar compras autorizadas por ele e negou ter permitido que a nora utilizasse o documento.
Com a falta de pagamento das despesas, o aposentado afirmou que teve o CPF negativado, precisou renegociar os débitos junto à instituição financeira e assumir toda a dívida. Segundo o boletim de ocorrência, o prejuízo atualizado é de R$ 44.388.
A jovem investigada ganhou projeção nas redes sociais no início deste ano após publicar um desabafo afirmando ter descoberto uma suposta traição do então marido com a própria irmã. O relato viralizou e gerou milhares de compartilhamentos e comentários na internet. Apesar da repercussão, o episódio de âmbito familiar não possui qualquer relação com a investigação criminal registrada agora.
O caso foi registrado como estelionato e será investigado pela Polícia Civil, que deverá ouvir os envolvidos e reunir elementos para esclarecer as circunstâncias dos fatos e eventual responsabilização da investigada.
A reportagem da Folha da Região entrou em contato com a influenciadora para que ela pudesse apresentar sua versão sobre as acusações registradas no boletim de ocorrência. Até o fechamento desta matéria, porém, não houve retorno aos contatos realizados. O espaço permanece aberto para eventual manifestação da investigada.
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