Uma influenciadora digital de 24 anos, que ganhou notoriedade nas redes sociais após relatar publicamente uma suposta traição envolvendo o então companheiro e a própria irmã, voltou a ser alvo de repercussão. Desta vez, ela é investigada pela Polícia Civil por suspeita de estelionato, após ser apontada como responsável pelo uso indevido do cartão de crédito de um aposentado de 64 anos, causando um prejuízo que ultrapassa R$ 44 mil.

O caso foi registrado no Plantão Policial de Araçatuba e será apurado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, o aposentado descobriu movimentações financeiras que não reconhecia ao consultar o extrato do cartão de crédito. Entre elas, estavam dois contratos de financiamento, que somavam aproximadamente R$ 9 mil, além de diversas compras realizadas na modalidade crédito.