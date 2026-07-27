Confira os sepultamentos programados para esta segunda-feira (27) em Araçatuba, Birigui e região, com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros das funerárias, dos serviços funerários e dos cemitérios da cidade.
SILVIA MARIA DOMINGUES FRANCHISCHINI – Araçatuba
Idade: 57 anos
Local do velório: Capela Cardassi Saudade
Data e horário do velório: 26/07/2026, às 21h00
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 27/07/2026, às 17h00
DIRCE GARCIA PIPERNO – Araçatuba
Idade: 79 anos
Local do velório: Capela Cardassi Saudade
Data e horário do velório: 26/07/2026, às 19h30
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 27/07/2026, às 15h00
ANTONIO ALEXANDRE DE COUTO - Birigui
Idade: 60 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 26/07/2026, às 16h30
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 27/07/2026, às 13h00
MARTINHO XAVIER - Clementina
Idade: 83 anos
Local do velório: Velório Municipal de Clementina
Data e horário do velório: 27/07/2026, às 9h00
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Clementina
Horário previsto para o sepultamento: 27/07/2026, às 17h00
MARIA ROSA DA SILVA GRAÇA (BABI PESCADORA) - Birigui
Idade: 78 anos
Local do velório: Capela Bom Pastor (Sala 3), em Birigui
Data e horário do velório: 26/07/2026, início às 13h30
Local do sepultamento: Cemitério da Consolação
Horário previsto para o sepultamento: 27/07/2026, saída às 9h00
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