Confira os sepultamentos programados para esta segunda-feira (27) em Araçatuba, Birigui e região, com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros das funerárias, dos serviços funerários e dos cemitérios da cidade.

SILVIA MARIA DOMINGUES FRANCHISCHINI – Araçatuba

Idade: 57 anos

Local do velório: Capela Cardassi Saudade

Data e horário do velório: 26/07/2026, às 21h00

Local do sepultamento: Cemitério Saudade

Horário previsto para o sepultamento: 27/07/2026, às 17h00