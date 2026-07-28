Araçatuba encerrou a participação nos 68º Jogos Regionais, realizados em Penápolis, na segunda colocação da classificação geral entre os 42 municípios participantes. A delegação somou 259 pontos, ficando atrás apenas de São José do Rio Preto, que conquistou o título com 339 pontos.
O resultado mantém Araçatuba entre as principais forças esportivas da região noroeste paulista em uma competição que reúne modalidades coletivas e individuais e serve como uma das principais vitrines do esporte de rendimento no interior do Estado.
A classificação final dos dez primeiros colocados ficou definida da seguinte forma:
- São José do Rio Preto – 339 pontos
- Araçatuba – 259 pontos
- Votuporanga – 219 pontos
- Penápolis – 167 pontos
- Catanduva – 166 pontos
- Mirassol – 122 pontos
- Birigui – 115 pontos
- Fernandópolis – 101 pontos
- Ilha Solteira – 93 pontos
- Jales – 56 pontos
Ao longo da competição, Araçatuba chegou a liderar a classificação geral em alguns momentos, impulsionada pelo desempenho consistente em diversas modalidades. No encerramento, porém, São José do Rio Preto ampliou a vantagem e confirmou o primeiro lugar.
A delegação araçatubense conquistou títulos em modalidades como atletismo masculino, futsal feminino sub-21, handebol masculino e feminino livre, judô feminino, damas masculino e feminino sub-21, tênis de campo masculino sub-21, tênis de mesa feminino livre, vôlei de praia masculino, xadrez feminino livre e ginástica rítmica.
Além dos títulos, o município também somou pontos importantes com vice-campeonatos e colocações de destaque em modalidades como basquete feminino, bocha, judô masculino, tênis, tênis de mesa masculino, vôlei de praia feminino, voleibol masculino sub-21, xadrez masculino, karatê e ciclismo.
Nos dias finais da competição, os resultados em damas, tênis de campo e xadrez contribuíram para manter Araçatuba na disputa pelas primeiras posições da classificação geral.
Desempenho regional
Entre os municípios da região, Araçatuba foi a equipe melhor colocada. Penápolis, sede desta edição dos Jogos Regionais, terminou em quarto lugar com 167 pontos, enquanto Birigui encerrou a competição na sétima posição, com 115 pontos.
A diferença de 80 pontos entre Araçatuba e o terceiro colocado, Votuporanga, evidencia uma campanha sólida da delegação, embora distante dos 339 pontos obtidos por São José do Rio Preto, campeão geral.
Os Jogos Regionais são promovidos pelo Governo do Estado de São Paulo e reúnem atletas de diferentes municípios em disputas que também servem como etapa classificatória para os Jogos Abertos do Interior. A competição avalia o desempenho esportivo dos municípios de forma acumulada, considerando a pontuação obtida em todas as modalidades disputadas.
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