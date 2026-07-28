Araçatuba encerrou a participação nos 68º Jogos Regionais, realizados em Penápolis, na segunda colocação da classificação geral entre os 42 municípios participantes. A delegação somou 259 pontos, ficando atrás apenas de São José do Rio Preto, que conquistou o título com 339 pontos.

O resultado mantém Araçatuba entre as principais forças esportivas da região noroeste paulista em uma competição que reúne modalidades coletivas e individuais e serve como uma das principais vitrines do esporte de rendimento no interior do Estado.

A classificação final dos dez primeiros colocados ficou definida da seguinte forma: