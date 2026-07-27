Uma sentença de 134 páginas proferida pelo juiz Adriano Pinto de Oliveira, da 3ª Vara Criminal de Araçatuba, condenou Patrick Cesar da Silva Brito e William Giacomo Bosco por uma série de crimes praticados contra o juiz Roberto dos Santos Lima, titular da 1ª Vara Criminal da comarca.

A decisão reconhece que os réus promoveram perseguições, ameaças, ofensas e tentativas de intimidação com o objetivo de interferir no regular andamento de processos judiciais.

Segundo a sentença, os fatos ocorreram entre julho e agosto de 2025. Durante esse período, Patrick Brito e William Bosco passaram a perseguir reiteradamente o magistrado, restringindo sua liberdade, promovendo ameaças e utilizando redes sociais para atacar sua honra e sua atuação funcional. Em uma das acusações acolhidas pela Justiça, os dois também foram responsabilizados por incitar publicamente a prática de crimes contra o juiz, sua esposa e seus filhos menores.