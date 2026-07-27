A contagem regressiva para um dos eventos mais aguardados do calendário regional já começou. A organização da Expo Araçatuba Rodeio Music 2026 confirmou oficialmente a realização da festa entre os dias 10 e 13 de setembro, no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, em Araçatuba. A grande novidade anunciada é que a abertura do evento será comandada por Gusttavo Lima, conhecido nacionalmente como "O Embaixador", um dos maiores nomes da música sertaneja do país.

Depois de um período de incertezas e mudanças na organização, a tradicional exposição retorna em uma nova fase. Neste ano, a realização da festa está sob responsabilidade da Mega Serviços e Eventos, em parceria com o empresário Fábio Prates, que assumem a missão de resgatar o protagonismo da Expo Araçatuba no circuito dos grandes rodeios do interior paulista.

A confirmação de Gusttavo Lima como atração da primeira noite eleva a expectativa do público e promete atrair milhares de pessoas de Araçatuba e de toda a região logo na abertura da festa. O cantor, dono de sucessos que figuram entre os mais ouvidos do Brasil, deverá ser um dos grandes destaques da programação artística deste ano.