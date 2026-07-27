A contagem regressiva para um dos eventos mais aguardados do calendário regional já começou. A organização da Expo Araçatuba Rodeio Music 2026 confirmou oficialmente a realização da festa entre os dias 10 e 13 de setembro, no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, em Araçatuba. A grande novidade anunciada é que a abertura do evento será comandada por Gusttavo Lima, conhecido nacionalmente como "O Embaixador", um dos maiores nomes da música sertaneja do país.
Depois de um período de incertezas e mudanças na organização, a tradicional exposição retorna em uma nova fase. Neste ano, a realização da festa está sob responsabilidade da Mega Serviços e Eventos, em parceria com o empresário Fábio Prates, que assumem a missão de resgatar o protagonismo da Expo Araçatuba no circuito dos grandes rodeios do interior paulista.
A confirmação de Gusttavo Lima como atração da primeira noite eleva a expectativa do público e promete atrair milhares de pessoas de Araçatuba e de toda a região logo na abertura da festa. O cantor, dono de sucessos que figuram entre os mais ouvidos do Brasil, deverá ser um dos grandes destaques da programação artística deste ano.
Além dos shows, a Expo Araçatuba Rodeio Music contará com rodeio profissional, praça de alimentação, parque de diversões, espaço para expositores e diversas atrações voltadas para toda a família, reforçando a tradição de um dos maiores eventos do interior de São Paulo.
Quando anunciou o retorno da festa, a organização destacou que a proposta é preservar a história construída ao longo de décadas, mas apresentar um novo conceito de gestão e entretenimento.
"A tradição que marcou gerações ganha um novo capítulo. Com respeito ao legado da Expo Araçatuba, iniciamos uma nova fase, com uma gestão comprometida em proporcionar uma experiência ainda maior, mais organizada e inesquecível para expositores, competidores, artistas e para todo o público."
A expectativa é de que a programação completa, com os demais shows e atrações, seja divulgada nos próximos dias. A realização da Expo também deve movimentar significativamente a economia de Araçatuba, beneficiando setores como hotelaria, alimentação, comércio e prestação de serviços durante os quatro dias de evento.
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