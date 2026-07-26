Na noite do último sábado (25), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Araçatuba realizou uma fiscalização na Avenida da Saudade, nas proximidades do Estádio Municipal Adhemar de Barros, após receber denúncias de que diversos veículos estavam estacionados de forma irregular ao longo da via.

A operação ocorreu durante o Festival Samba Ata, evento que reuniu milhares de pessoas desde a tarde de sábado até a madrugada de domingo, provocando um aumento significativo na circulação de veículos e pedestres na região.

Em entrevista à Folha da Região, o secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Júlio Cesar, explicou que a atuação da GCM teve como objetivo garantir a segurança viária e preservar a fluidez do trânsito em um trecho considerado estreito e de intenso movimento.