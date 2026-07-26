Na noite do último sábado (25), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Araçatuba realizou uma fiscalização na Avenida da Saudade, nas proximidades do Estádio Municipal Adhemar de Barros, após receber denúncias de que diversos veículos estavam estacionados de forma irregular ao longo da via.
A operação ocorreu durante o Festival Samba Ata, evento que reuniu milhares de pessoas desde a tarde de sábado até a madrugada de domingo, provocando um aumento significativo na circulação de veículos e pedestres na região.
Em entrevista à Folha da Região, o secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Júlio Cesar, explicou que a atuação da GCM teve como objetivo garantir a segurança viária e preservar a fluidez do trânsito em um trecho considerado estreito e de intenso movimento.
"A Guarda Civil Municipal foi acionada após denúncias informando que diversos veículos estavam estacionados em desacordo com a sinalização existente na Avenida da Saudade. As equipes constataram as irregularidades e realizaram a fiscalização para garantir a segurança de todos e manter a fluidez do trânsito, principalmente em razão do grande público presente no evento. A orientação é para que os motoristas respeitem a sinalização e utilizem locais permitidos para estacionar", afirmou o secretário.
Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, o trecho fiscalizado possui sinalização vertical que proíbe tanto a parada quanto o estacionamento. A medida foi implantada justamente para garantir a circulação segura de veículos, inclusive de viaturas e equipes de emergência, além de evitar congestionamentos.
Com a grande movimentação registrada durante o festival, veículos estacionados irregularmente poderiam comprometer ainda mais o trânsito na avenida, dificultando a passagem de automóveis e aumentando o risco de acidentes.
A Prefeitura reforça que fiscalizações em locais devidamente sinalizados continuarão sendo realizadas, especialmente durante eventos de grande porte, e orienta os motoristas a respeitarem a legislação de trânsito para evitar autuações e contribuir com a segurança de todos.
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