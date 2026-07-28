28 de julho de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ALVO DE RECLAMAÇÕES

Prefeitura anuncia revitalização completa da Praça Doutor Gama

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Projeto prevê reforma estrutural e reabertura dos quiosques até o fim de 2026
Projeto prevê reforma estrutural e reabertura dos quiosques até o fim de 2026

A Prefeitura de Birigui anunciou nesta semana o início de um projeto de revitalização da Praça Doutor Gama, principal espaço público e um dos cartões-postais da cidade. As intervenções foram apresentadas em vídeo divulgado nas redes sociais da administração municipal e contemplam melhorias estruturais, paisagísticas e de infraestrutura.

De acordo com o projeto, será realizada a substituição completa do gramado, recuperação da pintura do piso, reforma dos quiosques destinados à exploração comercial, revitalização dos banheiros públicos e adequação dos bebedouros. A proposta também inclui ações voltadas à modernização e à melhoria das condições de uso do espaço.

A Praça Doutor Gama não recebe uma reforma de grande porte desde as obras executadas durante as comemorações do centenário de Birigui, em 2011. Nos últimos anos, o local tem sido alvo de reclamações relacionadas ao desgaste da estrutura, à conservação, à limpeza e à ocupação dos espaços públicos.

Outro fator apontado com frequência por usuários é o acúmulo de sujeira provocado pelas aves que utilizam as árvores de grande porte e os coqueiros existentes na praça como abrigo, situação que exige manutenção constante.

Segundo a administração municipal, após a conclusão das obras será aberto um chamamento público para a concessão dos quiosques comerciais, que atualmente permanecem desocupados. A expectativa da Prefeitura é concluir a revitalização até o final de 2026.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários