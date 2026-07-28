A Prefeitura de Birigui anunciou nesta semana o início de um projeto de revitalização da Praça Doutor Gama, principal espaço público e um dos cartões-postais da cidade. As intervenções foram apresentadas em vídeo divulgado nas redes sociais da administração municipal e contemplam melhorias estruturais, paisagísticas e de infraestrutura.

De acordo com o projeto, será realizada a substituição completa do gramado, recuperação da pintura do piso, reforma dos quiosques destinados à exploração comercial, revitalização dos banheiros públicos e adequação dos bebedouros. A proposta também inclui ações voltadas à modernização e à melhoria das condições de uso do espaço.

A Praça Doutor Gama não recebe uma reforma de grande porte desde as obras executadas durante as comemorações do centenário de Birigui, em 2011. Nos últimos anos, o local tem sido alvo de reclamações relacionadas ao desgaste da estrutura, à conservação, à limpeza e à ocupação dos espaços públicos.