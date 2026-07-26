Quatro integrantes do Grupamento Especializado em Patrulhamento Tático (GEP), da Guarda Municipal de Araçatuba, concluíram um curso internacional de capacitação voltado ao aperfeiçoamento de técnicas operacionais utilizadas por unidades de elite. O treinamento foi realizado em Avaré (SP) e reuniu profissionais de diversas forças de segurança do Brasil e de outros países da América do Sul.

Ao longo de oito dias, os agentes enfrentaram uma rotina intensa de atividades teóricas e práticas, ministradas por instrutores da SWAT, dos Estados Unidos, e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), do Rio de Janeiro. A formação abordou protocolos empregados em operações de alto risco, patrulhamento tático, progressão em ambientes urbanos, gerenciamento de crises e resposta a ocorrências de elevada complexidade.

Além do aprimoramento técnico, o curso proporcionou a troca de experiências entre profissionais de diferentes instituições de segurança, permitindo o compartilhamento de estratégias e procedimentos adotados por equipes especializadas em cenários de alto risco.