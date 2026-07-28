O Bandeirante Esporte Clube foi derrotado pelo Grêmio Prudente por 1 a 0 na noite desta segunda-feira (28), no Estádio Prudentão, pela segunda rodada da Copa Paulista. Apesar do resultado, a equipe de Birigui criou boas oportunidades durante a partida, principalmente no início do segundo tempo, mas não conseguiu transformar as chances em gol.

Depois de um primeiro tempo equilibrado, o BEC voltou do intervalo pressionando e levou perigo em diversas chegadas ao ataque. A equipe, no entanto, esbarrou nas finalizações sem precisão e desperdiçou oportunidades que poderiam mudar o rumo do confronto.

O único gol da partida saiu aos 36 minutos da etapa final. Após cobrança de falta pela direita e um bate-rebate dentro da pequena área, Caiuby aproveitou a sobra e finalizou para garantir a vitória do Grêmio Prudente.