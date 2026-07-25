A 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve a decisão da Vara da Fazenda Pública de Araçatuba que negou o fornecimento gratuito de um medicamento para emagrecimento a uma mulher com obesidade. O remédio possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não faz parte da lista de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A paciente ingressou com ação judicial alegando que o medicamento era necessário para o tratamento da obesidade. No entanto, ao analisar o recurso, o relator do caso, desembargador Edson Ferreira, destacou que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus) foi desfavorável ao pedido.

Segundo o parecer, não há evidências clínicas robustas que demonstrem que a semaglutida oferece uma vantagem indispensável em relação aos tratamentos já disponibilizados pelo SUS para pacientes com obesidade.