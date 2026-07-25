A Folha da Região divulga os sepultamentos registrados neste fim de semana em Araçatuba e Birigui.
Araçatuba
- Luciano Alex Pereira, 51 anos. Velório na Cardassi (Prestes Maia). Sepultamento neste domingo (26), às 10h, no Cemitério Recanto de Paz.
- Rafael Viscardi Zeferino, 51 anos. Velório na Laluce. Sepultamento realizado neste sábado (25), às 10h, no Cemitério Saudade.
Birigui
- Moacir Natal Balani, 78 anos. Velório na Capela Bom Pastor (Sala 6), com início às 20h de sexta-feira (24). Sepultamento realizado neste sábado (25), às 13h, no Cemitério da Consolação.
- Maria Lucia de Carvalho, 81 anos. Velório no Memorial São Judas Tadeu, com início às 12h de sexta-feira (24). Sepultamento realizado neste sábado (25), às 10h, no Cemitério da Consolação.
- Aparecido Camilo de Souza, 69 anos. Velório no Memorial São Judas Tadeu, com início às 6h deste sábado (25). Sepultamento neste sábado (25), às 16h, no Cemitério Municipal da Consolação.
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