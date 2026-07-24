Um grave acidente de trânsito terminou em tragédia na tarde desta sexta-feira (24), em Araçatuba. O motociclista João de Souza Santana, de 57 anos, morreu após uma colisão com um Chevrolet Cobalt no cruzamento da Avenida Waldemar Alves com a vicinal Clibas de Almeida Prado, nas proximidades da Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães (SP-463).

Equipes de resgate foram acionadas logo após o acidente, mas a vítima apresentava ferimentos incompatíveis com a vida. O óbito foi constatado ainda no local.

As primeiras informações apuradas pela polícia indicam que o motorista do Cobalt teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória e avançado o cruzamento, provocando a colisão. A dinâmica do acidente, no entanto, ainda será confirmada por meio da investigação e do laudo pericial.