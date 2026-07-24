Um grave acidente de trânsito terminou em tragédia na tarde desta sexta-feira (24), em Araçatuba. O motociclista João de Souza Santana, de 57 anos, morreu após uma colisão com um Chevrolet Cobalt no cruzamento da Avenida Waldemar Alves com a vicinal Clibas de Almeida Prado, nas proximidades da Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães (SP-463).
Equipes de resgate foram acionadas logo após o acidente, mas a vítima apresentava ferimentos incompatíveis com a vida. O óbito foi constatado ainda no local.
As primeiras informações apuradas pela polícia indicam que o motorista do Cobalt teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória e avançado o cruzamento, provocando a colisão. A dinâmica do acidente, no entanto, ainda será confirmada por meio da investigação e do laudo pericial.
O condutor do automóvel foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.
Durante o atendimento da ocorrência, também foi constatado que a motocicleta conduzida por João de Souza Santana estava com o licenciamento vencido e que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Essas circunstâncias foram registradas pela polícia e também deverão integrar a investigação, sem afastar a necessidade de apuração da responsabilidade pelo acidente.
A área foi isolada para o trabalho da perícia do Instituto de Criminalística, responsável pela coleta de vestígios e pelo levantamento técnico que deverá esclarecer as causas da colisão.
Após a conclusão dos procedimentos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba para exame necroscópico.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que irá apurar as circunstâncias do acidente e eventual responsabilidade dos envolvidos.
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