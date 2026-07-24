Confira os sepultamentos programados para esta sexta-feira (24) em Birigui, com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros das funerárias, dos serviços funerários e dos cemitérios da cidade.

ELIAS ALVES DE ALMEIDA – Araçatuba

Idade: 60 anos

Local do velório: Capela Cardassi Saudade

Data e horário do velório: 23/07/2026, às 7h30

Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz

Horário previsto para o sepultamento: 24/07/2026, às 10h