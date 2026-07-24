Confira os sepultamentos programados para esta sexta-feira (24) em Birigui, com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros das funerárias, dos serviços funerários e dos cemitérios da cidade.
ELIAS ALVES DE ALMEIDA – Araçatuba
Idade: 60 anos
Local do velório: Capela Cardassi Saudade
Data e horário do velório: 23/07/2026, às 7h30
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 24/07/2026, às 10h
IONIS BATISTA DE OLIVEIRA – Araçatuba
Idade: 87 anos
Local do velório: Capela Cardassi Saudade
Data e horário do velório: 24/07/2026, às 8h
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: Ainda não definido
CLEUZA LUIZ DE OLIVEIRA TOGUIA – Araçatuba
Idade: 86 anos
Local do velório: Capela Cardassi Prestes Maia
Data e horário do velório: 24/07/2026, às 9h
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 24/07/2026, às 15h
MANOEL FRANCISCO BARBOSA – Araçatuba
Idade: 80 anos
Local do velório: Capela Cardassi Saudade
Data e horário do velório: 24/07/2026, às 10h
Local do sepultamento: Cemitério Guararapes
Horário previsto para o sepultamento: Ainda não definido
RUTH PENNA – Araçatuba
Idade: 98 anos
Local do velório: Laluce
Data e horário do velório: 23/07/2026, às 19h
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 24/07/2026, às 10h
MARIA LUCIA DE CARVALHO – Birigui
Idade: 81 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu
Data e horário do velório: 24/07/2026, às 12h
Local do sepultamento: Cemitério da Consolação (Birigui)
Horário previsto para o sepultamento: 25/07/2026, às 10h
APARECIDA VIDOTTO SALVADOR – Birigui
Idade: 69 anos
Local do velório: Capela Bom Pastor (Sala 5)
Data e horário do velório: 24/07/2026, início às 3h30
Local do sepultamento: Cemitério da Consolação
Horário previsto para o sepultamento: 24/07/2026, saída às 15h
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