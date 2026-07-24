Uma operação integrada de fiscalização de trânsito realizada na noite de quinta-feira (23), em Araçatuba, resultou na aplicação de 35 autos de infração, além do recolhimento de 12 veículos por irregularidades. A ação foi promovida pelo 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (2º BPM/I), em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) e a Polícia Civil.

A Operação Direção Segura Integrada ocorreu na avenida Waldemar Alves, no bairro São Joaquim, com foco na prevenção de acidentes e no combate à condução de veículos por motoristas sob efeito de álcool.

Durante a fiscalização, foram realizados 488 testes de etilômetro. Segundo a Polícia Militar, 35 Autos de Infração de Trânsito (AITs) foram lavrados, sendo 12 por recusa à realização do teste do bafômetro e outros 23 por diferentes infrações previstas na legislação de trânsito.