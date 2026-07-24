24 de julho de 2026
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TRÂNSITO

Operação Direção Segura autua 35 motoristas em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Polícia Militar
Equipes recolheram nove motocicletas e três automóveis que apresentavam irregularidades
Equipes recolheram nove motocicletas e três automóveis que apresentavam irregularidades

Uma operação integrada de fiscalização de trânsito realizada na noite de quinta-feira (23), em Araçatuba, resultou na aplicação de 35 autos de infração, além do recolhimento de 12 veículos por irregularidades. A ação foi promovida pelo 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (2º BPM/I), em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) e a Polícia Civil.

A Operação Direção Segura Integrada ocorreu na avenida Waldemar Alves, no bairro São Joaquim, com foco na prevenção de acidentes e no combate à condução de veículos por motoristas sob efeito de álcool.

Durante a fiscalização, foram realizados 488 testes de etilômetro. Segundo a Polícia Militar, 35 Autos de Infração de Trânsito (AITs) foram lavrados, sendo 12 por recusa à realização do teste do bafômetro e outros 23 por diferentes infrações previstas na legislação de trânsito.

Além das autuações, as equipes recolheram nove motocicletas e três automóveis que apresentavam irregularidades constatadas durante a operação.

De acordo com a Polícia Militar, a iniciativa tem caráter preventivo e educativo, buscando reduzir o número de sinistros de trânsito e preservar vidas. A corporação destaca que a combinação entre álcool e direção permanece entre as principais causas de acidentes graves e fatais, reforçando a importância das fiscalizações integradas.

Ainda segundo a PM, operações como essa continuarão sendo realizadas em conjunto com o Detran-SP e a Polícia Civil, com o objetivo de ampliar a segurança viária e conscientizar os condutores sobre a importância do cumprimento das normas de trânsito.

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