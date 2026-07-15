Um homem de 29 anos foi preso em flagrante no fim da tarde desta terça-feira (14), logo após assaltar uma sorveteria na Avenida Ibirapuera, em Araçatuba. Segundo a Polícia Militar, ele é apontado como o autor de uma sequência de roubos praticados contra a mesma rede de sorveterias nos últimos dias.
De acordo com as informações apuradas pela reportagem, equipes da Polícia Militar realizavam patrulhamento pela avenida quando perceberam um homem saindo correndo de uma sorveteria. No mesmo instante, uma funcionária apontou para o suspeito, indicando que ele havia acabado de cometer um assalto.
Os policiais iniciaram a abordagem e localizaram com o suspeito uma faca utilizada no crime e R$ 282 em dinheiro, valor que havia sido roubado do estabelecimento momentos antes.
Durante a ocorrência, o homem confessou o roubo. Conforme a Polícia Militar, ele possui antecedentes por tráfico de drogas e é investigado por pelo menos outros quatro assaltos cometidos recentemente contra unidades da mesma rede de sorveterias em Araçatuba.
O suspeito foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu preso em flagrante pelo crime de roubo. A Polícia Civil dará sequência às investigações para confirmar a participação dele nos demais crimes registrados.
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