Um homem de 29 anos foi preso em flagrante no fim da tarde desta terça-feira (14), logo após assaltar uma sorveteria na Avenida Ibirapuera, em Araçatuba. Segundo a Polícia Militar, ele é apontado como o autor de uma sequência de roubos praticados contra a mesma rede de sorveterias nos últimos dias.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, equipes da Polícia Militar realizavam patrulhamento pela avenida quando perceberam um homem saindo correndo de uma sorveteria. No mesmo instante, uma funcionária apontou para o suspeito, indicando que ele havia acabado de cometer um assalto.

Os policiais iniciaram a abordagem e localizaram com o suspeito uma faca utilizada no crime e R$ 282 em dinheiro, valor que havia sido roubado do estabelecimento momentos antes.