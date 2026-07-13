A advocacia de Araçatuba perdeu nesta segunda-feira (13) um de seus nomes mais tradicionais. Morreu, aos 88 anos, o advogado Umberto Batistella, profissional que construiu uma das mais longas trajetórias da área jurídica no município e era reconhecido como o advogado mais antigo da cidade.
Batistella estava em tratamento contra um câncer de esôfago, doença diagnosticada há aproximadamente dois meses. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu às complicações provocadas pela enfermidade.
Com décadas dedicadas ao exercício da advocacia, atuou principalmente na área Cível e consolidou uma carreira marcada pela experiência, respeito dos colegas e participação ativa na comunidade jurídica local. Ao longo dos anos, tornou-se uma das figuras mais conhecidas do meio forense em Araçatuba.
A história da família Batistella na advocacia também foi marcada por uma perda recente. Em dezembro de 2024, seu filho, o advogado Flávio Batistella, morreu aos 53 anos, também em decorrência de um câncer, deixando profunda comoção entre familiares, amigos e profissionais da área.
Nota de pesar
A 28ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Araçatuba manifestou pesar pela morte de Umberto Batistella. Em nota oficial, a entidade destacou a importância do advogado para a história da advocacia local e prestou solidariedade aos familiares.
"Aos familiares e amigos, a Subseção expressa suas mais sinceras condolências", declarou o presidente da OAB Araçatuba, Pedro Chagas Júnior.
Umberto Batistella deixa a esposa, Neide, e os filhos Carlos e Sandra, além de familiares, amigos e uma trajetória que permanece como parte da história da advocacia araçatubense.
Velório
A despedida acontece nesta segunda-feira (13), na capela da Funerária Cardassi, localizada na Avenida da Saudade, em Araçatuba. O velório está previsto para ocorrer das 11h às 22h.
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