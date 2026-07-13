A advocacia de Araçatuba perdeu nesta segunda-feira (13) um de seus nomes mais tradicionais. Morreu, aos 88 anos, o advogado Umberto Batistella, profissional que construiu uma das mais longas trajetórias da área jurídica no município e era reconhecido como o advogado mais antigo da cidade.

Batistella estava em tratamento contra um câncer de esôfago, doença diagnosticada há aproximadamente dois meses. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu às complicações provocadas pela enfermidade.

Com décadas dedicadas ao exercício da advocacia, atuou principalmente na área Cível e consolidou uma carreira marcada pela experiência, respeito dos colegas e participação ativa na comunidade jurídica local. Ao longo dos anos, tornou-se uma das figuras mais conhecidas do meio forense em Araçatuba.