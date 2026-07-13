A Folha da Região publica a relação de falecimentos informada pelas funerárias nesta segunda-feira (13).
Paulo Gomes dos Santos, 58 anos. Faleceu em 13 de julho de 2026. O velório ocorre no Cardassi Saudade. O sepultamento será nesta terça-feira (14), às 15h, no Cemitério Recanto de Paz.
Denis Renato Seabra, 43 anos. Faleceu em 13 de julho de 2026. O velório ocorre no Cardassi Saudade. O sepultamento será nesta terça-feira (14), às 10h, no Cemitério Recanto de Paz.
Luci Massarioli de Oliveira, 87 anos. Faleceu em 13 de julho de 2026. O velório foi realizado em outra localidade. O sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (13), às 17h, no Cemitério da Saudade.
Ivanilton Rodrigues do Prado, 47 anos. Faleceu em 12 de julho de 2026. O velório foi realizado na Funerária Laluce. O sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (13), às 16h, no Cemitério Recanto de Paz.
Albertino Evangelista Rodrigues, 86 anos. Faleceu em 12 de julho de 2026. O velório foi realizado no Cardassi Saudade. O sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (13), às 14h, no Cemitério Recanto de Paz.
Eiti Morishita, 76 anos. Faleceu em 12 de julho de 2026. O velório foi realizado na Funerária Laluce. O sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (13), às 15h, no Cemitério Recanto de Paz.
Fernando Peres Carvalho, idade não divulgada. Faleceu em 13 de julho de 2026. O velório ocorre na capela do Cemitério Jardim da Luz. O sepultamento será nesta segunda-feira (13), às 18h30, no Cemitério Jardim da Luz.
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