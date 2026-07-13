A Folha da Região publica a relação de falecimentos informada pelas funerárias nesta segunda-feira (13).

Paulo Gomes dos Santos, 58 anos. Faleceu em 13 de julho de 2026. O velório ocorre no Cardassi Saudade. O sepultamento será nesta terça-feira (14), às 15h, no Cemitério Recanto de Paz.

Denis Renato Seabra, 43 anos. Faleceu em 13 de julho de 2026. O velório ocorre no Cardassi Saudade. O sepultamento será nesta terça-feira (14), às 10h, no Cemitério Recanto de Paz.