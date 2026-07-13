Um homem de 31 anos foi preso em flagrante na tarde deste domingo (12), em Araçatuba, pelos crimes de tráfico de drogas, desobediência e denunciação caluniosa, após uma abordagem da Polícia Militar na região das Chácaras TV.
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares realizavam patrulhamento em um ponto conhecido pelo comércio de entorpecentes quando avistaram o suspeito segurando uma sacola.
Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria arremessado o objeto em uma valeta e fugido a pé. Após breve acompanhamento, o homem foi abordado e, segundo o registro policial, resistiu à ação, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo.
Ainda conforme a ocorrência, durante a abordagem o suspeito teria admitido que comercializava drogas no local e informado que a sacola dispensada continha entorpecentes.
No interior dela, os policiais encontraram 103 pedras de crack e 43 microtubos com cocaína. O material foi encaminhado ao Instituto de Criminalística, que confirmou a presença das drogas, totalizando 28,01 gramas de crack e 8,29 gramas de cocaína.
Suspeito acusa policiais
Na delegacia, acompanhado por um advogado, o homem mudou a versão apresentada anteriormente e negou envolvimento com o tráfico.
Ele afirmou que os policiais militares teriam forjado o flagrante e sustentou que havia sido abordado ao deixar a casa de um familiar, sem ter fugido da equipe.
Diante da acusação, o delegado Regis Cornelius Celeghini Silveira determinou diligências complementares ainda na tarde de domingo.
Conforme o despacho da autoridade policial, o delegado compareceu ao local acompanhado de um investigador e ouviu moradores da região. Segundo o documento, as informações obtidas confirmaram que o suspeito fugiu ao perceber a aproximação da viatura e tentou se esconder em uma residência.
Com base nos elementos reunidos, a Polícia Civil considerou falsa a acusação feita contra os policiais e autuou o homem também por denunciação caluniosa.
Prisão mantida
Após a análise do caso, o delegado ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, desobediência e denunciação caluniosa.
O investigado permaneceu preso à disposição da Justiça. A autoridade policial também representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.
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