Um homem de 31 anos foi preso em flagrante na tarde deste domingo (12), em Araçatuba, pelos crimes de tráfico de drogas, desobediência e denunciação caluniosa, após uma abordagem da Polícia Militar na região das Chácaras TV.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares realizavam patrulhamento em um ponto conhecido pelo comércio de entorpecentes quando avistaram o suspeito segurando uma sacola.

Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria arremessado o objeto em uma valeta e fugido a pé. Após breve acompanhamento, o homem foi abordado e, segundo o registro policial, resistiu à ação, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo.