O Fundo Social de Solidariedade de Araçatuba iniciou as inscrições para novas turmas gratuitas dos cursos de Cuidador de Idoso e de Língua Brasileira de Sinais (Libras), desenvolvidos em parceria com o Senac. Cada capacitação oferece 25 vagas.

Os interessados devem realizar a inscrição até as datas previstas diretamente na sede do Fundo Social, localizada na Rua Abramo Gon, 190, no bairro Nossa Senhora Aparecida, ou em qualquer unidade do Cras do município, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Para participar, é necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência.

O curso de Cuidador de Idoso é destinado a candidatos com mais de 18 anos e ensino fundamental completo. As inscrições seguem até 27 de julho, enquanto as aulas serão realizadas entre 28 de julho e 27 de outubro, sempre às terças, quintas e sextas-feiras, das 13h30 às 17h, no Polo Educacional do Fundo Social.