Confira os sepultamentos programados para esta terça-feira (14), em Araçatuba, Birigui e cidades da região, com informações sobre horário, local do velório, funerária e local do sepultamento.
Carlos Roque da Silva (Araçatuba)
Idade: 69 anos
Local do velório: Cardassi Saúde
Data e horário do velório: 14/07/2026, às 7h40
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 17h
Paulo Gomes dos Santos (Araçatuba)
Idade: 58 anos
Local do velório: Cardassi Saúde
Data e horário do velório: 13/07/2026, às 14h37
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 15h
Denis Renato Seabra (Araçatuba)
Idade: 43 anos
Local do velório: Cardassi Saúde
Data e horário do velório: 13/07/2026, às 13h58
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 10h
Geralda Ferreira da Silva Santos (Piacatu)
Idade: 78 anos
Local do velório: Velório Municipal de Piacatu
Data e horário do velório: 14/07/2026, às 6h30
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Piacatu
Horário previsto para o sepultamento: 10h
Odete Teixeira Martins (Birigui)
Idade: 76 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 13/07/2026, às 16h
Local do sepultamento: Cemitério da Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 10h
Nezio Lourençato (Birigui)
Idade: 86 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 13/07/2026, às 23h
Local do sepultamento: Cemitério da Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 16h
Maria Aparecida Martins dos Santos (Braúna)
Idade: 87 anos
Local do velório: Velório Municipal de Braúna
Data e horário do velório: 14/07/2026, com início às 8h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Braúna
Horário previsto para o sepultamento: 16h30
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