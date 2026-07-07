O atletismo de Araçatuba voltou a ganhar destaque em nível nacional durante o Campeonato Brasileiro Sub-20, disputado em Cuiabá (MT) nesta útimo final de semana. Representando a nova geração da modalidade, Lívia Murai encerrou a competição na quinta colocação do salto em altura ao atingir a marca de 1,63 metro, seu melhor desempenho pessoal até o momento.

Outro grande nome da delegação foi Alessandro Borges, atleta formado nos projetos esportivos da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação e que atualmente defende o Praia Clube, de Minas Gerais. Ele conquistou o título brasileiro no arremesso de peso com uma marca que figura entre as melhores do mundo na categoria Sub-20.

Além da medalha de ouro, Alessandro estabeleceu novos recordes brasileiro e sul-americano da prova e ainda superou a melhor marca da história da competição. O desempenho reforça o favoritismo do atleta para representar o Brasil no Campeonato Mundial Sub-20, previsto para as próximas semanas.