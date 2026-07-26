A Folha da Região publica a relação de falecimentos e informações sobre velórios e sepultamentos deste domingo (26), conforme dados informados pelas funerárias da região. Confira os horários e locais das cerimônias de despedida em Araçatuba, Birigui, Lourdes e Valparaíso.
Roza Matheus Lopes, 96 anos. O velório ocorre na Capela Cardassi Saudade, em Araçatuba. O sepultamento será neste domingo (26), às 16h, no Cemitério da Saudade.
Diovanir dos Santos Barbosa, 55 anos. O velório ocorre na Capela Cardassi Saudade, em Araçatuba. O sepultamento será neste domingo (26), às 14h, no Cemitério da Saudade.
Otavilino Gonçalves Angelo, 70 anos. Faleceu no sábado (25). O velório ocorre no Velório Municipal de Lourdes. O sepultamento será neste domingo (26), às 10h, no Cemitério Municipal de Lourdes.
Norival Seren, 79 anos. O velório ocorre no Memorial São Judas Tadeu, em Birigui. O sepultamento será neste domingo (26), às 15h, no Cemitério Municipal da Consolação.
Teresinha Gadioli da Silva Bagio, 87 anos. O velório ocorre no Memorial São Judas Tadeu, em Birigui. O sepultamento será neste domingo (26), às 16h, no Cemitério Municipal da Consolação.
Terezinha de Souza dos Anjos, 82 anos. O velório ocorre no Velório Municipal de Valparaíso. O sepultamento será neste domingo (26), às 17h, no Cemitério Municipal de Valparaíso.
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