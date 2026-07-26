A Folha da Região publica a relação de falecimentos e informações sobre velórios e sepultamentos deste domingo (26), conforme dados informados pelas funerárias da região. Confira os horários e locais das cerimônias de despedida em Araçatuba, Birigui, Lourdes e Valparaíso.

Roza Matheus Lopes, 96 anos. O velório ocorre na Capela Cardassi Saudade, em Araçatuba. O sepultamento será neste domingo (26), às 16h, no Cemitério da Saudade.

Diovanir dos Santos Barbosa, 55 anos. O velório ocorre na Capela Cardassi Saudade, em Araçatuba. O sepultamento será neste domingo (26), às 14h, no Cemitério da Saudade.