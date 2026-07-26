26 de julho de 2026
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LUTO

Confira o obituário deste domingo (26) em Araçatuba e região

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Cemitério da Saudade, em Birigui, recebe neste domingo cerimônias de despedida de moradores da região
Cemitério da Saudade, em Birigui, recebe neste domingo cerimônias de despedida de moradores da região

A Folha da Região publica a relação de falecimentos e informações sobre velórios e sepultamentos deste domingo (26), conforme dados informados pelas funerárias da região. Confira os horários e locais das cerimônias de despedida em Araçatuba, Birigui, Lourdes e Valparaíso.

Roza Matheus Lopes, 96 anos. O velório ocorre na Capela Cardassi Saudade, em Araçatuba. O sepultamento será neste domingo (26), às 16h, no Cemitério da Saudade.

Diovanir dos Santos Barbosa, 55 anos. O velório ocorre na Capela Cardassi Saudade, em Araçatuba. O sepultamento será neste domingo (26), às 14h, no Cemitério da Saudade.

Otavilino Gonçalves Angelo, 70 anos. Faleceu no sábado (25). O velório ocorre no Velório Municipal de Lourdes. O sepultamento será neste domingo (26), às 10h, no Cemitério Municipal de Lourdes.

Norival Seren, 79 anos. O velório ocorre no Memorial São Judas Tadeu, em Birigui. O sepultamento será neste domingo (26), às 15h, no Cemitério Municipal da Consolação.

Teresinha Gadioli da Silva Bagio, 87 anos. O velório ocorre no Memorial São Judas Tadeu, em Birigui. O sepultamento será neste domingo (26), às 16h, no Cemitério Municipal da Consolação.

Terezinha de Souza dos Anjos, 82 anos. O velório ocorre no Velório Municipal de Valparaíso. O sepultamento será neste domingo (26), às 17h, no Cemitério Municipal de Valparaíso.

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